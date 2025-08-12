Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Mỹ gia hạn hoãn thuế lên Trung Quốc thêm 90 ngày

Vi Trân
Vi Trân
12/08/2025 07:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ký sắc lệnh hành pháp hoãn thuế đối với Trung Quốc ngay trước hạn chót ngày 12.8.

Reuters dẫn lời quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 11.8, lùi thời hạn áp thuế quan cao hơn đối với Trung Quốc đến ngày 9.11.

Các quan chức Trung Quốc trong ngày cho biết họ hy vọng Mỹ sẽ nỗ lực đạt được kết quả thương mại "tích cực" vào ngày 12.8, khi thời hạn 90 ngày đạt được giữa hai nước vào tháng 5 hết hiệu lực.

Động thái mới nhất là thành quả của cuộc đàm phán thương mại giữa các quan chức hai nước tại Thụy Điển vào tháng trước, theo CNBC. Nếu không gia hạn hoãn thuế, mức thuế của hai bên sẽ trở về như thời điểm vào tháng 4, khi Washington áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc còn Bắc Kinh đáp trả với thuế 125% lên hàng Mỹ.

Vào tháng 5, hai bên đồng ý tạm hoãn thu thuế này khi các nhà đàm phán gặp nhau tại Thụy Sĩ.

Mỹ gia hạn hoãn thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày trước hạn chót - Ảnh 1.

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đàm phán thuế quan tại Thụy Sĩ hồi tháng 5

ẢNH: REUTERS

Hiện tại, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc chịu thuế khoảng 30%, trong khi hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ chịu thuế cơ bản 10% và thuế bổ sung 20% liên quan đến cáo buộc buôn lậu fentanyl của Trung Quốc, theo tờ The Guardian. Một số sản phẩm bị đánh thuế cao hơn.

Trước đó, các quan chức Trung Quốc và Mỹ cũng đã bày tỏ kỳ vọng thời gian tạm hoãn sẽ được gia hạn sau vòng đàm phán thương mại gần đây nhất diễn ra vào tháng trước tại Stockholm (Thụy Điển). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuần trước nói rằng Washington "đã có những bước tiến" trong một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh và ông lạc quan về con đường phía trước.

Trung Quốc đặt điều kiện với Mỹ về thỏa thuận thương mại?

"Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để tuân thủ đồng thuận quan trọng đạt được trong cuộc điện đàm giữa nguyên thủ hai nước và nỗ lực đạt được kết quả tích cực trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói trong một tuyên bố ngày 11.8.

Cuối tuần qua, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội nói rằng Trung Quốc nên mua nhiều gấp 4 lần đậu nành từ Mỹ để giúp cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Giá đậu nành Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần sau tuyên bố trên, theo Reuters.

Lệnh gia hạn mới nhất giúp các bên có thêm thời gian để tăng cường mua sắm hàng hóa ở mức thuế thấp để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh vào cuối năm, gồm các mặt hàng như điện tử, quần áo và đồ chơi.

