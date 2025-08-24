Bưu điện nhiều nước ngừng chuyển hàng đến Mỹ vì thuế mới

Bưu điện nhiều nước châu Âu như Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Ý ngày 23.8 thông báo ngừng chuyển hầu hết hàng hóa sang Mỹ với hiệu lực ngay lập tức do thiếu rõ ràng về thuế nhập khẩu, theo CBS News ngày 23.8. Pháp và Áo sẽ làm tương tự vào ngày 25.8, trong khi Anh là ngày 26.8.

Xe tải chở hàng tại kho của Bưu điện Áo ở Vienna (Áo) ẢNH: REUTERS

Chính phủ Ấn Độ cũng thông báo sẽ tạm ngừng chuyển hàng bưu điện sang Mỹ từ ngày 25.8, ngoại trừ thư, giấy tờ và quà tặng dưới 100 USD, theo AFP.

Bộ Truyền thông Ấn Độ cho biết sắc lệnh hành pháp được Mỹ ban hành tháng trước yêu cầu các hãng vận tải hoặc các "bên đủ điều kiện" khác được chính quyền Mỹ phê duyệt phải thu và nộp thuế quan, nhưng "một số quy trình quan trọng liên quan đến việc chỉ định 'bên đủ điều kiện' và cơ chế thu và nộp thuế vẫn chưa được xác định".

"Do đó, các hãng hàng không bay đến Mỹ đã bày tỏ sự bất lực trong việc tiếp nhận các lô hàng bưu chính sau ngày 25.8.2025, với lý do thiếu sự sẵn sàng về mặt hoạt động và kỹ thuật", Bộ Truyền thông Ấn Độ thông báo.

Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đánh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa quốc tế có giá trị dưới 800 USD trước đó được miễn thuế, có hiệu lực từ ngày 29.8. Thư, sách, quà tặng và bưu phẩm giá trị dưới 100 USD sẽ tiếp tục được miễn thuế.

Nhiều bưu điện châu Âu nói ngừng chuyển hàng vì không đảm bảo hàng hóa sẽ đến Mỹ trước ngày 29.8. Họ cũng không rõ về danh mục hàng hóa sẽ chịu thuế và thiếu thời gian xử lý các vấn đề liên quan.

Theo khuôn khổ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu vào tháng 7, hầu hết sản phẩm từ EU nhập vào Mỹ sẽ bị áp thuế 15%. Hàng hóa từ Anh sang Mỹ có giá trị hơn 100 USD sẽ bị đánh thuế 10%.