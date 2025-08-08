Ấn Độ tạm dừng mua vũ khí của Mỹ sau khi ông Trump áp thuế?

Theo Reuters dẫn lời 3 quan chức Ấn Độ, New Delhi đã có kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tới Mỹ trong những tuần tới để công bố một số giao dịch mua bán, nhưng chuyến đi đó đã bị hủy bỏ.

Xe bọc thép Stryker của Mỹ tham gia cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ tại Washington Ảnh: Reuters

Trong chuyến đi bị hủy nói trên, Bộ trưởng Singh dự định công bố việc mua 6 máy bay trinh sát Boeing P8I và các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Ấn Độ. Các cuộc đàm phán về việc mua sắm máy bay trong một thỏa thuận trị giá 3,6 tỉ USD đang ở giai đoạn cuối, theo Reuters dẫn lời các quan chức Ấn Độ.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận về việc Ấn Độ mua xe chiến đấu Stryker do Tập đoàn General Dynamics Land Systems (Mỹ) sản xuất, tên lửa chống tăng Javelin do Tập đoàn quốc phòng Raytheon và Tập đoàn Lockheed Martin (đều ở Mỹ) phát triển đều bị tạm dừng do tình hình thuế quan.

Tất cả vũ khí này đều là những thương vụ quy mô lớn từng được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn Độ.

Một quan chức Ấn Độ cho biết hiện không có chỉ đạo chính thức nào về việc dừng hẳn các thương vụ. Điều đó có nghĩa, nếu tình hình hạ nhiệt, các kế hoạch có thể được nối lại khá nhanh chóng.

Reuters dẫn một nguồn thạo tin khác cho biết việc mua sắm quốc phòng có thể được tiến hành sau khi Ấn Độ làm rõ về thuế quan và định hướng quan hệ song phương, nhưng điều này sẽ "không diễn ra sớm".

Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Mỹ chưa chính thức bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 6.8 đã áp đặt thêm 25% thuế quan lên hàng hóa Ấn Độ để trừng phạt việc New Delhi mua dầu của Nga - hành động mà Washington cho là hậu thuẫn nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine. Động thái này đưa tổng mức thuế quan mà ông Trump áp lên Ấn Độ lên tới 50% - một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp lên các đối tác thương mại.

Phía Ấn Độ cho hay họ đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công, đồng thời chỉ rõ Washington cùng các đồng minh phương Tây vẫn tiếp tục giao thương với Nga khi điều đó có lợi cho họ.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ an ninh giữa Ấn Độ và Mỹ được thúc đẩy ngày càng sâu sắc. Một quan chức Ấn Độ cho biết quan hệ đối tác quốc phòng giữa Mỹ và Ấn Độ, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và tập trận quân sự chung, vẫn tiếp tục diễn ra mà không gặp trở ngại nào, theo Reuters.

Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới và Nga vốn là nhà cung cấp vũ khí truyền thống và hàng đầu của New Delhi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Ấn Độ đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và hướng sang nhập khẩu vũ khí từ các cường quốc khác như Pháp, Israel và Mỹ, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.