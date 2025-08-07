Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố cứng rắn sau khi Tổng thống Trump công bố thuế mới

Khi phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi hôm nay 7.8, Thủ tướng Modi tuyên bố: "Đối với chúng tôi, phúc lợi của nông dân là trên hết. Ấn Độ sẽ không bao giờ khiến phúc lợi của nông dân, ngành sữa và ngư dân bị tổn hại. Và cá nhân tôi biết tôi sẽ phải trả giá đắt cho điều đó".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại một sự kiện ở ngoại ô thành phố Varanasi (Ấn Độ) ngày 2.8 Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã đổ vỡ sau 5 vòng đàm phán do bất đồng về việc mở cửa ngành nông nghiệp và ngành sữa rộng lớn của Ấn Độ và ngừng mua dầu của Nga, theo Reuters.

Ông Modi không trực tiếp đề cập đến thuế quan của Mỹ hay các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng quyết định áp thuế bổ sung 25% của ông Turmp là "cực kỳ đáng tiếc" và "Ấn Độ sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", theo Reuters.

Thủ tướng Modi có tuyên bố như trên vài giờ sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế bổ sung 25%, nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ lên 50%. Ông Trump cho hay mức thuế mới, có hiệu lực từ ngày 28.8, là nhằm trừng phạt Ấn Độ vì đã mua dầu của Nga.

Mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ được công bố trước đó nằm trong mức thuế đối ứng từ 15%-41% của Mỹ đối với hàng chục nền kinh tế theo sắc lệnh ông Trump đã ký vào tuần trước. Các mức thuế đối ứng theo sắc lệnh đó đã có hiệu từ ngày 7.8 (giờ Mỹ), theo AFP.

Nhiều sản phẩm từ các nền kinh tế bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế 15%, ngay cả khi đã đạt được các thỏa thuận với Washington để tránh các mức thuế cao hơn. Trong khi đó, Syria, Myanmar và Lào phải đối mặt với mức thuế cao đáng kinh ngạc là 40% hoặc 41%.

Ngay sau 0 giờ ngày 7.8 (11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), ông Trump viết trên mạng xã hội: "Nửa đêm rồi!!! Hàng tỉ USD từ thuế quan đang chảy vào Mỹ!".

Làn sóng thuế đối ứng mới nhất, nhằm giải quyết các hoạt động thương mại bị Washington cho là bất công, mở rộng các biện pháp do Tổng thống Trump áp dụng kể từ khi trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ hai vào tháng 1, theo AFP.