Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố cứng rắn sau khi Tổng thống Trump công bố thuế mới

Văn Khoa
Văn Khoa
07/08/2025 14:48 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ không để lợi ích của nông dân nước này bị tổn hại, dù ông phải trả giá đắt, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế thêm 25% lên hàng hóa Ấn Độ.

Khi phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi hôm nay 7.8, Thủ tướng Modi tuyên bố: "Đối với chúng tôi, phúc lợi của nông dân là trên hết. Ấn Độ sẽ không bao giờ khiến phúc lợi của nông dân, ngành sữa và ngư dân bị tổn hại. Và cá nhân tôi biết tôi sẽ phải trả giá đắt cho điều đó".

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố cứng rắn sau khi Tổng thống Trump áp thuế bổ sung - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại một sự kiện ở ngoại ô thành phố Varanasi (Ấn Độ) ngày 2.8

Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã đổ vỡ sau 5 vòng đàm phán do bất đồng về việc mở cửa ngành nông nghiệp và ngành sữa rộng lớn của Ấn Độ và ngừng mua dầu của Nga, theo Reuters.

Ông Modi không trực tiếp đề cập đến thuế quan của Mỹ hay các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng quyết định áp thuế bổ sung 25% của ông Turmp là "cực kỳ đáng tiếc" và "Ấn Độ sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", theo Reuters.

Thủ tướng Modi có tuyên bố như trên vài giờ sau khi Tổng thống Trump công bố mức thuế bổ sung 25%, nâng tổng mức thuế đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ lên 50%. Ông Trump cho hay mức thuế mới, có hiệu lực từ ngày 28.8, là nhằm trừng phạt Ấn Độ vì đã mua dầu của Nga.

Mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ được công bố trước đó nằm trong mức thuế đối ứng từ 15%-41% của Mỹ đối với hàng chục nền kinh tế theo sắc lệnh ông Trump đã ký vào tuần trước. Các mức thuế đối ứng theo sắc lệnh đó đã có hiệu từ ngày 7.8 (giờ Mỹ), theo AFP.

Nhiều sản phẩm từ các nền kinh tế bao gồm Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế 15%, ngay cả khi đã đạt được các thỏa thuận với Washington để tránh các mức thuế cao hơn. Trong khi đó, Syria, Myanmar và Lào phải đối mặt với mức thuế cao đáng kinh ngạc là 40% hoặc 41%.

Ngay sau 0 giờ ngày 7.8 (11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), ông Trump viết trên mạng xã hội: "Nửa đêm rồi!!! Hàng tỉ USD từ thuế quan đang chảy vào Mỹ!".

Làn sóng thuế đối ứng mới nhất, nhằm giải quyết các hoạt động thương mại bị Washington cho là bất công, mở rộng các biện pháp do Tổng thống Trump áp dụng kể từ khi trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ hai vào tháng 1, theo AFP.

Tin liên quan

Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng mới 10-41%, hiệu lực từ ngày 7.8

Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng mới 10-41%, hiệu lực từ ngày 7.8

Sáng 1.8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế quan đối ứng từ 10% đến 41% đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại, theo Reuters.

Các bên phản ứng sau sắc lệnh thuế đối ứng mới của Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thủ tướng ấn độ Narendra Modi Trump thuế đối ứng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận