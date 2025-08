Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump?

Một trạm dầu khí Nga ở vùng Siberia ảnh: reuters

Theo Reuters hôm 2.8, một số nguồn tin Ấn Độ cho biết việc mua dầu Nga dựa trên các hợp đồng dài hạn, không phải muốn là có thể ngừng mua sau một đêm.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng trước, Tổng thống Trump cảnh báo Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Mỹ nếu nước này tiếp tục nhập khẩu dầu và vũ khí của Nga.

Và trong một bài đăng khác, Tổng thống Trump hôm 14.7 dọa áp mức thuế 100% lên những nước mua dầu Nga, trừ phi Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Nga hiện là nhà cung cấp dầu chủ lực của Ấn Độ, chiếm khoảng 35% trong tổng nguồn cung dầu của quốc gia Nam Á này.

Ông Trump áp thuế quan 25% lên Ấn Độ, thêm trừng phạt bổ sung

Đến ngày 1.8, chủ nhân Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng ông có nghe thông tin Ấn Độ sẽ không còn mua dầu Nga nữa.

Tuy nhiên, tờ The New York Times hôm nay (2.8) dẫn lời 2 quan chức cấp cao của chính quyền New Delhi không nêu tên khẳng định hiện vẫn chưa có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của chính phủ về vấn đề này.

Reuters trong tuần đưa tin các công ty lọc dầu của Ấn Độ tạm thời ngưng mua dầu Nga từ tuần trước vì mức chiết khấu đã không còn hấp dẫn.

Trong cuộc họp báo định kỳ hôm 1.8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định các quyết định liên quan đến nguồn cung năng lượng đều dựa vào nhu cầu và tình hình thực tế.

Ông Jaiswal bổ sung Ấn Độ duy trì mối quan hệ ổn định và được thử thách qua thời gian với Nga. Người phát ngôn cho rằng các mối quan hệ song phương giữa New Delhi với các nước được xây dựng dựa trên giá trị và lợi ích riêng, và không nên bị đánh giá hay nhìn nhận thông qua lăng kính của một nước thứ ba.

Nhà Trắng và New Delhi chưa phản hồi về thông tin Ấn Độ được cho vẫn tiếp tục mua dầu Nga.