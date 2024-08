Hàng loạt kho dầu Nga bị tấn công

Theo TASS, vị quan chức cho biết không có thương vong trong vụ việc và các lực lượng đang nỗ lực dập lửa. Ông Golubev nói rằng 4 UAV đã bị bắn rơi tại Rostov vào rạng sáng cùng ngày. Ngày 18.8, một kho dầu lớn tại thị trấn Proletarsk ở Rostov bị cháy sau một vụ tấn công bằng UAV. Giới chức Nga cho biết mảnh vỡ UAV rơi xuống khiến hàng chục bể chứa dầu bị cháy. Nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp và tính đến ngày 27.8, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.



Ông Zelensky chào hàng thứ "bánh mì" tên lửa-UAV khó xơi cho Nga

Cũng trong hôm qua, Tỉnh trưởng Alexander Sokolov của tỉnh Kirov cho hay một chiếc UAV đã tấn công bể chứa sản phẩm dầu tại thị trấn Kotelnich. Ông Sokolov không nói rõ vụ tấn công có gây thương vong hay cháy không. Kotelnich cách Moscow gần 700 km về hướng đông. Cũng trong sáng qua, Cơ quan Vận tải hàng không liên bang của Nga tạm thời ngừng mọi hoạt động bay tại hai sân bay Kazan và Nizhnekamsk ở Cộng hòa Tatarstan (Nga) nhằm đảm bảo an toàn bay. Nhà chức trách không nêu rõ lý do nhưng một số kênh truyền thông cho rằng việc ngừng bay là do lo ngại bị UAV tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị phòng không đã phá hủy 12 UAV do Ukraine phóng đến trong đêm, nhắm vào các tỉnh Rostov và Voronezh.

Cháy kho dầu Glubokinskaya tại Kamensky, Rostov (Nga) Ảnh: Reuters

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên. Trong khi đó, trang The Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hôm 27.8 cho hay tính từ đầu năm đến nay, Kyiv đã đầu tư 7 tỉ USD cho ngành quốc phòng nội địa, tập trung vào các hệ thống UAV, robot, tác chiến điện tử.