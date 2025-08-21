Mỹ áp thuế 50% đối với hàng trăm mặt hàng mới

Đài NBC News ngày 20.8 đưa tin Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo mức thuế 50% được mở rộng cho 407 danh mục sản phẩm mới, mà theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Jeffrey Kessler gọi là bước đi nhằm ứng phó tình trạng lợi dụng các lỗ hổng để lách thuế.

"Không ngạc nhiên"

Có hiệu lực từ ngày 18.8 (giờ Mỹ), mức thuế mới mở rộng phạm vi các mặt hàng bị đánh thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump từng công bố trước đây đối với 2 nguyên liệu quan trọng là thép và nhôm. Danh sách bị áp mức thuế 50% bao gồm những sản phẩm như bình chữa cháy, máy móc, vật liệu xây dựng và hóa chất chuyên dụng có chứa hoặc được sản xuất từ nhôm hoặc thép.

Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung các bộ phận nhập khẩu dùng cho hệ thống xả ô tô và thép điện từ cần thiết cho xe điện vào danh sách áp thuế mới, cùng với linh kiện cho xe buýt, máy điều hòa không khí cũng như các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ đông và máy sấy. Nhà Trắng cho biết thuế quan đối với các sản phẩm trên "không nên gây ngạc nhiên". "Vào tháng 2, tổng thống đã kêu gọi lập quy trình mới về việc bổ sung sản phẩm thép và nhôm", phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai cho biết. Sau đó, Cục Công nghiệp và An ninh đã xây dựng quy trình này vào tháng 4 và các công ty đã nộp đơn đề nghị bổ sung sản phẩm vào giữa tháng 5.

Hàng hóa tại cảng Miami ở bang Florida, Mỹ ẢNH: AFP

Liên quan vấn đề thương mại, Đài Fox News ngày 20.8 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay phía Mỹ đang đối thoại rất tốt với Trung Quốc, trong bối cảnh 2 nước cố gắng đạt thỏa thuận trước thời hạn áp thuế. Ngoài ra, Mỹ đồng ý đề nghị từ Brazil về tham vấn tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan vấn đề thuế quan. Trước đó hôm 30.7, ông Trump công bố thuế quan 50% đối với hầu hết hàng hóa từ Brazil.

Lãi suất và lạm phát

Mức thuế đối với các mặt hàng chứa nhôm và thép được Mỹ áp dụng trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo ngại thuế quan có thể khiến lạm phát tăng trở lại, trong khi thị trường việc làm vẫn chưa cần cú hích từ việc hạ lãi suất.

Tổng thống Trump ngày 19.8 chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell gây thiệt hại thị trường nhà ở và lặp lại lời kêu gọi giảm mạnh lãi suất. "Ai đó có thể vui lòng báo cho ông Powell rằng ông ấy đang gây tổn hại rất nghiêm trọng cho lĩnh vực nhà ở không? Người dân không thể vay thế chấp vì ông ta. Không có lạm phát và mọi dấu hiệu đều cho thấy cần một đợt cắt giảm lãi suất lớn", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể so với mức đỉnh trong đại dịch, nhưng một số dữ liệu gần đây cho thấy bức tranh trái chiều và lạm phát vẫn tiếp tục ở trên mức mục tiêu 2% của Fed.

Lời chỉ trích của ông Trump được đưa ra trước khi ông Powell có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị chuyên đề thường niên về ngân hàng trung ương ở Jackson Hole (bang Wyoming), nơi các nhà đầu tư sẽ theo dõi từng lời ông nói để tìm manh mối về triển vọng kinh tế cũng như khả năng sắp có đợt cắt giảm lãi suất ngắn hạn. Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed sẽ được tổ chức từ ngày 16 - 17.9. Các nhà đầu tư và giới kinh tế dự đoán Fed sẽ cắt giảm 0,25% lãi suất trong tháng tới và có thể có thêm một đợt cắt giảm tương tự vào cuối năm, thấp hơn nhiều so với mức giảm vài điểm phần trăm mà ông Trump đã kêu gọi.