Đề nghị Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam

Bộ Công thương bày tỏ lấy làm tiếc khi điều này có nghĩa rằng doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của VN vào thị trường Mỹ sẽ còn tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp, chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp VN tiếp tục không được công nhận mà phải sử dụng "giá trị thay thế" của một nước thứ ba để tính toán biên độ bán phá giá.



VN đã và đang có những cam kết sâu rộng về tiêu chuẩn lao động và môi trường Ngọc Thắng

Nếu Bộ Thương mại Mỹ xem xét hồ sơ và thực tiễn tại VN một cách khách quan, công bằng thì đã có thể thừa nhận thực tế rằng VN đã là một nền kinh tế thị trường như 72 nền kinh tế khác đã công nhận, trong đó có các nền kinh tế lớn như Anh, Canada, Mexico, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand…

Bộ Công thương khẳng định hơn 20 năm qua, nền kinh tế VN đã trải qua những thay đổi và phát triển vượt bậc. VN đã ký kết và đưa vào thực thi thành công 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao với EU, các nước CPTPP, Liên hiệp Vương quốc Anh với nhiều cam kết sâu rộng, toàn diện từ cắt giảm thuế tới nâng cao tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, mua sắm chính phủ, minh bạch hóa… Những thay đổi này đã được làm rõ trong hơn 20.000 trang thông tin, tài liệu mà Bộ Công thương VN gửi tới Bộ Thương mại Mỹ, chứng minh sự tiến bộ mạnh mẽ của VN trên tất cả 6 tiêu chí do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra khi xem xét công nhận một quốc gia có nền kinh tế thị trường. Các bản lập luận được Bộ Công thương cung cấp cũng chứng minh một cách đầy đủ, nhất quán về mức độ thực hiện 6 tiêu chí này của VN, ít nhất là ngang bằng và thường tốt hơn so với mức độ thực hiện của các quốc gia khác đã được công nhận nền kinh tế thị trường; và thực tế tương đương hoặc tốt hơn các quốc gia đã luôn được coi là nền kinh tế thị trường. Vì vậy, căn cứ theo các tiêu chí cụ thể của luật pháp Mỹ, việc công nhận nền kinh tế thị trường đối với VN là thực tế khách quan và công bằng.

Bộ Công thương bày tỏ cảm ơn 41 tổ chức, cá nhân, hiệp hội doanh nghiệp, thương mại Mỹ đã bày tỏ ý kiến ủng hộ mạnh mẽ việc công nhận VN là một nền kinh tế thị trường và mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân nói trên.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong Báo cáo đánh giá nền kinh tế VN của Bộ Thương mại Mỹ, để bổ sung, hoàn thiện lập luận, gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho VN nhằm cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Mỹ, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp VN xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cộng đồng doanh nghiệp VN.