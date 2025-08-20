Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế thế giới

Mỹ áp thuế 50% mở rộng cho 407 sản phẩm thép và nhôm

Thụy Miên
Thụy Miên
20/08/2025 07:13 GMT+7

Mỹ vừa mở rộng mức thuế quan 50% đối với thép và nhôm để áp dụng thêm cho hàng trăm danh mục sản phẩm khác nhau, làm tăng mạnh phạm vi và mức độ ảnh hưởng của chính sách thương mại này.

Mỹ áp thuế 50% mở rộng cho 407 sản phẩm thép và nhôm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một nhà máy của Tổng công ty Thép Mỹ tại West Mifflin (Pennsylvania) hôm 30.5

ảnh: afp

Bộ Thương mại Mỹ hôm 19.8 thông báo mức thuế 50% được mở rộng cho 407 danh mục sản phẩm mới, mà theo Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Jeffrey Kessler gọi là bước đi nhằm ứng phó tình trạng lợi dụng các lỗ hổng để lách thuế.

Có hiệu lực từ ngày 18.8 (giờ Mỹ), mức thuế mới đã mở rộng phạm vi các mặt hàng bị đánh thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump từng công bố trước đây đối với hai nguyên liệu quan trọng là thép và nhôm, theo Đài NBC News hôm 19.8.

Danh sách bị áp mức thuế quan 50% hiện bao gồm những sản phẩm như bình chữa cháy, máy móc, vật liệu xây dựng và hóa chất chuyên dụng có chứa hoặc được sản xuất từ nhôm hoặc thép.

“Phụ tùng ô tô, hóa chất, nhựa, linh kiện nội thất, về cơ bản nếu sản phẩm có bề mặt sáng bóng, làm bằng kim loại, có dính líu dù ít với thép hoặc nhôm, khả năng cao là sản phẩm đó có tên trên danh sách", ông Brian Baldwin, Phó chủ tịch phụ trách hải quan của Tập đoàn logistics Kuehne + Nagel International AG (trụ sở Thụy Sĩ), đã cảnh báo trên tài khoản LinkedIn về danh sách bổ sung.

"Đó không phải là một mức thuế quan mới, mà đánh dấu sự thay đổi mang tính chiến lược trong cách chính phủ Mỹ quản lý những sản phẩm nhập khẩu làm từ thép và nhôm", ông Baldwin tiếp tục.

Ông Trump nói sẽ áp thuế đến 250% lên dược phẩm

Dựa trên danh sách được công bố, phía Mỹ đã sử dụng mã hải quan chuyên biệt cho từng sản phẩm, thay vì dùng tên gọi thông dụng của nó.

Ví dụ, Bộ Thương mại Mỹ dùng mã “8424.10.0000” để chỉ sản phẩm bình chữa cháy. Việc dùng mã chuyên biệt khiến công chúng khó nắm được bức tranh tổng thể của toàn bộ những sản phẩm vừa bị áp mức thuế mới nếu nhập khẩu vào Mỹ.

Giới chuyên gia cảnh báo phạm vi ảnh hưởng của sự thay đổi mang tính chiến lược trên là ở mức "khổng lồ".

Theo tính toán riêng của Giáo sư Jason Miller của Đại học bang Michigan (Mỹ), thuế áp cho các mặt hàng thép và nhôm hiện ảnh hưởng ít nhất 320 tỉ USD hàng nhập khẩu, nếu dựa trên giá trị nhập khẩu vào Mỹ của năm 2024.

Khám phá thêm chủ đề

thép và nhôm mức thuế quan 50% nhập khẩu Mỹ Tổng thống Trump
