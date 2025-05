Tổng thống Trump nói sẽ tăng thuế thép nhập khẩu lên 50%

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm nhà máy thép Irvin Works ở West Mifflin (bang Pennsylvania) hôm 30.5 ảnh: afp

"Chúng ta sẽ nâng mức thuế quan đối với thép nhập khẩu vào Mỹ từ 25% lên 50%, từ đó tăng cường củng cố thêm ngành thép nội địa", AFP hôm 31.5 dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu trước các công nhân tại nhà máy Irvin Works của bang Pennsylvania. Đây là bang chiến địa góp phần mang lại chiến thắng cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

Ông Trump khẳng định không nước nào "thoát mức thuế trên".

Trên mạng xã hội, chính quyền Washington cho biết việc tăng thuế sẽ có hiệu lực vào tuần sau.

Thuế quan của ông Trump vẫn có hiệu lực sau khi tòa phúc thẩm ra lệnh hoãn thi hành

Kể từ khi quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã công bố đánh thuế toàn cầu, và đặc biệt tập trung vào những hàng hóa theo ngành cụ thể như thép, nhôm, ô tô với mức thuế 25%.

Cũng trong bài phát biểu, chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng, dù Tổng công ty thép Mỹ (US Steel) xây dựng quan hệ hợp tác với Tập đoàn thép Nippon Steel của Nhật Bản, "US Steel sẽ vẫn do Mỹ kiểm soát".

Tổng thống Trump khẳng định sẽ không xảy ra tình trạng sa thải hoặc chuyển công việc ra nước ngoài theo thỏa thuận này.

Trước đó, lưỡng đảng Mỹ đã lên tiếng phản đối thương vụ bán US Steel cho Nippon Steel với giá 14,9 tỉ USD. Ngay trước khi hết nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Joe Biden quyết định chặn thương vụ này dựa trên cơ sở an ninh quốc gia.

Đến nay, các điều khoản của quan hệ đối tác mới vẫn chưa rõ ràng.

Liên đoàn Thép Mỹ (USW), tổ chức đại diện cho hàng ngàn công nhân làm việc tại các cơ sở của US Steel, hôm 28.5 nhắc lại Nippon Steel vẫn giữ lập trường chỉ đầu tư vào các cơ sở của US Steel nếu phía Nhật Bản sở hữu hoàn toàn tập đoàn. "Chưa có thông tin nào cho thấy lập trường đó đã thay đổi", theo USW.

Ông Trump từng phản đối kế hoạch thâu tóm mua lại US Steel của Nippon Steel trong quá trình vận động tranh cử. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu nhiệm kỳ hai ở Nhà Trắng, ông có vẻ như sẵn sàng cân nhắc một hình thức đầu tư nào đó.

Tổng thống Trump khẳng định US Steel vẫn ở Mỹ, với trụ sở chính tiếp tục đặt tại thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania), đồng thời dự báo thỏa thuận với Nippon Steel sẽ tạo ra ít nhất 70.000 việc làm và đóng góp 14 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ.