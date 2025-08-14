Reuters đưa tin trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 14.8 tại châu Á, Bitcoin (BTC) đã chạm mốc 124.002,49 USD cho mỗi BTC, vượt qua kỷ lục về giá được thiết lập hồi tháng 7. Đồng tiền điện tử khác là Ethereum cũng đạt 4.780,04 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Tại thị trường Mỹ, giá Bitcoin đạt 123.500 USD/BTC, vượt kỷ lục 123.205,12 hồi ngày 14.7, theo Bloomberg.

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới trong phiên sáng 14.8 ẢNH: REUTERS

Đà tăng giá của Bitcoin được thúc đẩy bởi khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, nhiều tổ chức mua vào tiền điện tử, cũng như động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nới lỏng đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Đến nay, giá Bitcoin đã tăng gần 32% so với thời điểm đầu năm 2025. Đà tăng của Bitcoin cũng thúc đẩy đợt tăng giá rộng rãi trong tài sản tiền điện tử.

Theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực tiền điện tử đã tăng vọt lên hơn 4.180 tỉ USD, so với 2.500 tỉ USD hồi tháng 11.2024, thời điểm ông Trump đắc cử tổng thống.

Tuần trước, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mở đường cho phép tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong các tài khoản hưu trí, cho thấy tiền điện tử ngày càng có môi trường pháp lý thuận lợi tại Mỹ.

Sắc lệnh trên của chính phủ Mỹ có thể là cú hích cho các công ty quản lý tài sản tại Mỹ như BlackRock và Fidelity, những đơn vị vận hành các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tiền điện tử. Dù vậy, việc tiền điện tử thâm nhập vào lĩnh vực tiết kiệm hưu trí cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì loại tài sản này thường biến động mạnh hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu.