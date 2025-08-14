Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/08/2025 08:59 GMT+7

Giá đồng tiền điện tử Bitcoin vừa đạt cột mốc mới trong phiên giao dịch sáng nay (14.8) tại thị trường châu Á, xô đổ kỷ lục hồi tháng 7.

Reuters đưa tin trong phiên giao dịch đầu giờ sáng 14.8 tại châu Á, Bitcoin (BTC) đã chạm mốc 124.002,49 USD cho mỗi BTC, vượt qua kỷ lục về giá được thiết lập hồi tháng 7. Đồng tiền điện tử khác là Ethereum cũng đạt 4.780,04 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Tại thị trường Mỹ, giá Bitcoin đạt 123.500 USD/BTC, vượt kỷ lục 123.205,12 hồi ngày 14.7, theo Bloomberg.

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới- Ảnh 1.

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới trong phiên sáng 14.8

ẢNH: REUTERS

Đà tăng giá của Bitcoin được thúc đẩy bởi khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, nhiều tổ chức mua vào tiền điện tử, cũng như động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm nới lỏng đầu tư vào tài sản tiền điện tử.

Đến nay, giá Bitcoin đã tăng gần 32% so với thời điểm đầu năm 2025. Đà tăng của Bitcoin cũng thúc đẩy đợt tăng giá rộng rãi trong tài sản tiền điện tử.

Theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực tiền điện tử đã tăng vọt lên hơn 4.180 tỉ USD, so với 2.500 tỉ USD hồi tháng 11.2024, thời điểm ông Trump đắc cử tổng thống.

Tuần trước, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mở đường cho phép tài sản tiền điện tử được lưu trữ trong các tài khoản hưu trí, cho thấy tiền điện tử ngày càng có môi trường pháp lý thuận lợi tại Mỹ.

Sắc lệnh trên của chính phủ Mỹ có thể là cú hích cho các công ty quản lý tài sản tại Mỹ như BlackRock và Fidelity, những đơn vị vận hành các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tiền điện tử. Dù vậy, việc tiền điện tử thâm nhập vào lĩnh vực tiết kiệm hưu trí cũng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì loại tài sản này thường biến động mạnh hơn nhiều so với cổ phiếu và trái phiếu.

Tin liên quan

Giá Bitcoin tăng mạnh, lập kỷ lục chưa từng có

Giá Bitcoin tăng mạnh, lập kỷ lục chưa từng có

Giá Bitcoin đã vượt mốc 120.000 USD lần đầu tiên trong hôm nay 14.7, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới về vốn hóa thị trường, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin giá Bitcoin Tiền điện tử Mỹ FED Lãi suất Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận