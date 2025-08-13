Tổng thống Donald Trump kiếm lời 2,4 tỉ USD từ tiền số

Theo ước tính của The New Yorker, từ năm 2022, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kiếm được khoảng 2,4 tỉ USD từ các dự án liên quan đến tiền điện tử.

Trong đó có khoảng 14,4 triệu USD đến từ việc bán các bộ sưu tập NFT. 412,5 triệu USD khác được thu về từ việc bán token của dự án World Liberty Financial. 243 triệu USD từ giao dịch với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 13 triệu USD từ công ty khai thác Bitcoin American Bitcoin. Ngoài ra ông Trump còn kiếm được 1,3 tỉ USD từ công ty quản lý quỹ BTC Trump Media and Technology Group, 385 triệu USD từ memecoin TRUMP.

Ước tính, lợi nhuận từ các dự án tiền điện tử chiếm 43,5% tổng tài sản cá nhân ông Trump tích lũy được trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Dù các dự án kể trên đều liên quan đến ông Trump, không phải hoạt động nào cũng có sự tham gia trực tiếp của ông. Một số hoạt động được thông qua các thành viên gia đình hoặc cố vấn.

Những xung đột lợi ích

Thái độ của ông Trump về ngành công nghiệp tiền điện tử đã thay đổi chóng mặt khi ông chạy đua quay lại Nhà Trắng. Năm 2019, ông công khai chỉ trích tiền số và gọi đây là trò lừa đảo. Tuy nhiên, năm 2024 ông đã nhận được hậu thuẫn lớn từ các tỉ phú trong ngành tiền số trong hành trình đắc cử tổng thống thứ 47 của Mỹ. Từ đó, nước Mỹ đã có nhiều chính sách cởi mở hơn với lĩnh vực này.

Ông Trump cũng hứa sẽ biến nước Mỹ thành thủ phủ của tiền số, nhiều chính sách dưới thời của ông đã mở đường cho ngành công nghiệp này phát triển mạnh mẽ.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước những mối lo về xung đột lợi ích, các nhà lập pháp đã đưa ra nhiều cảnh báo. Nhiều người thậm chí tổ chức biểu tình phản đối memecoin và stablecoin USD1 của tổng thống Mỹ. Họ còn kêu gọi điều tra, thậm chí luận tội ông Trump.

Trước đó vào tháng 5, bữa tối memecoin tại Nhà Trắng của ông Trump gặp nhiều chỉ trích. Khi đó ông cho phép những người nắm giữ nhiều memecoin TRUMP nhất có cơ hội dùng bữa tối tại nơi làm việc của tổng thống Mỹ. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối, cho rằng điều này vi phạm luật liên bang và hiến pháp.

Bitcoin lại trên đà tăng giá kỷ lục nhờ ông Trump

Dưới thời chính quyền ông Trump, nhiều cơ quan chính phủ Mỹ đã thay đổi lập trường với ngành công nghiệp tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã hủy bỏ nhiều cuộc điều tra, kiện tụng nhắm vào các công ty tiền điện tử như Coinbase, Uniswap, Ripple.

Ông Trump cũng ban hành nhiều sắc lệnh hành pháp mang tính bước ngoặt như mở kho dự trữ Bitcoin chiến lược, ban hành đạo luật Genius về stablecoin (tiền điện tử ổn định). Ngày 8.8, Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tích hợp tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lớn về chính sách. Sắc lệnh này được xem là mở đường cho hàng nghìn tỉ USD quỹ hưu trí có thể chảy vào tiền số, đồng thời ngành công nghiệp tiềm năng này đến gần hơn hệ thống tài chính của Mỹ.