Tổng thống Hàn Quốc ra chỉ đạo khẩn sau vụ công dân bị bắt tại Mỹ

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6.9 cho biết chính phủ đã thành lập một nhóm để ứng phó khẩn cấp với vụ bắt giữ hơn 300 người Hàn Quốc tại bang Georgia (Mỹ). Ông Cho để ngỏ khả năng sẽ đến Mỹ để thảo luận với giới chức Washington về vụ việc trên, theo Reuters.

"Tôi vô cùng lo ngại. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nặng nề trong việc Mỹ bắt giữ công dân của chúng tôi", ông Cho phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của chính phủ Hàn Quốc.

Các đặc vụ Mỹ bắt giữ nhiều công dân Hàn Quốc tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện pin xe điện của Công ty HL-GA Battery ngày 5.9.2025 ẢNH: John Basham/X

Nhà ngoại giao Hàn Quốc cho hay Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo các quan chức nỗ lực giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhấn mạnh quyền và lợi ích của công dân cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ không được xâm phạm.

Vụ việc xảy ra khi cơ quan chức năng Mỹ ngày 4.9 thực thi lệnh khám xét tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện của Công ty HL-GA Battery - một liên doanh giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution - ở hạt Bryan thuộc bang Georgia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.9 cho biết những người bị bắt là "người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp" và các viên chức Mỹ "chỉ làm nhiệm vụ của họ". Chính quyền Tổng thống Trump gọi cuộc đột kích này là "chiến dịch thực thi pháp luật tại một địa điểm lớn nhất trong lịch sử" của Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI), theo Yonhap.

Công ty HL-GA Battery ngày 6.9 cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với các nhà chức trách và đã tạm dừng việc xây dựng để hỗ trợ cuộc điều tra.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, LG Energy Solution cho biết họ đã tạm dừng mọi chuyến công tác tới Mỹ và yêu cầu các nhân viên hiện đang ở Mỹ ở lại nơi lưu trú hoặc trở về nhà ngay lập tức. LG Energy Solution lưu ý: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết tình hình kịp thời, bao gồm đảm bảo tất cả nhân viên có thể trở lại làm việc nhanh chóng và an toàn".

Theo Reuters, vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trước đó, hai bên vốn đã có những bất đồng trong các chi tiết của một thỏa thuận thương mại trị giá 350 tỉ USD đầu tư từ Hàn Quốc vào Mỹ.