Thế giới

Chicago chặn kế hoạch siết nhập cư của Nhà Trắng

Khánh An
Khánh An
01/09/2025 05:15 GMT+7

NBC News ngày 31.8 đưa tin Thị trưởng Brandon Johnson tại TP.Chicago (bang Illinois, Mỹ) vừa ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo cảnh sát thành phố không phối hợp với các đặc vụ liên bang trong việc tăng cường truy quét người nhập cư trái phép.

Chicago chặn kế hoạch siết nhập cư của Nhà Trắng - Ảnh 1.

Cảnh sát Chicago

ảnh: reuters

Theo đó, Sở Cảnh sát Chicago bị cấm hỗ trợ các cơ quan liên bang trong việc thực thi luật nhập cư hoặc tuần tra, dừng xe và lập chốt kiểm soát để truy quét. Theo sắc lệnh, các cơ quan thành phố phải bảo vệ quyền hiến định của cư dân Chicago "trước khả năng chính phủ liên bang triển khai các biện pháp cưỡng chế nhập cư bằng lực lượng vũ trang hoặc điều động lực lượng vệ binh quốc gia".

Phản ứng trước động thái trên, quan chức Tom Homan phụ trách vấn đề nhập cư tại Nhà Trắng kêu gọi ông Johnson "tránh đường vì chúng tôi sắp tiến hành". 

Chicago lo lắng khi ông Trump có thể đưa vệ binh vào thành phố

Trong diễn biến khác liên quan vấn đề nhập cư, Thẩm phán Jia Cobb tại Washington D.C hôm 29.8 chặn các chính sách của Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi tháng 1 nhằm mở rộng việc trục xuất nhanh người nhập cư trái phép. Một quan chức Bộ An ninh Nội địa chỉ trích phán quyết của bà Cobb là phớt lờ thẩm quyền của ông Trump. 

