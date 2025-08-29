Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chicago lo lắng khi ông Trump có thể đưa vệ binh vào thành phố
Video Thế giới

Chicago lo lắng khi ông Trump có thể đưa vệ binh vào thành phố

La Vi
La Vi
29/08/2025 14:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể sẽ điều binh sĩ Vệ binh quốc gia và các nhân viên thực thi pháp luật liên bang đến Chicago nhằm giảm tội phạm, trong một mô hình đang hình thành nhắm vào các thành phố Dân chủ có thị trưởng là người Mỹ gốc Phi.

Thống đốc Illinois J.B. Pritzker tuần này nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ triển khai binh sĩ và nhân viên liên bang đến Chicago là một tấn tuồng chính trị đầy hoài nghi và thiếu cơ sở pháp lý.

Trên thực tế, vị thống đốc Dân chủ và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp bảo vệ thành phố khi Tổng thống Trump có kế hoạch triển khai lực lượng liên bang ở Chicago, như ông đã làm ở Los Angeles và Washington D.C.

Kết luận của họ là không có nhiều lựa chọn.

Ông Trump triển khai quân đội đến Chicago đối phó tỷ lệ tội phạm cao - Ảnh 1.

Một chiếc xe cảnh sát Chicago đậu bên ngoài Tòa nhà Trump ở Chicago, Illinois

ẢNH: REUTERS

Chưởng lý bang Kwame Raoul đầu tuần này cho biết ông đang xây dựng chiến lược pháp lý nếu quân đội được triển khai. Các nhà vận động nhập cư đang đẩy mạnh đào tạo pháp lý.

Dù một số cư dân địa phương bày tỏ ủng hộ quyết định của ông Trump, nhiều người trong thành phố có đa số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ cảm thấy kinh hoàng.

Ông Greg Collins, một nhà hoạt động chống bạo lực, cho biết ông lo ngại sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia có thể leo thang căng thẳng và phá hoại nỗ lực xây dựng niềm tin.

Những người khác, bao gồm nhà hoạt động chính trị Cộng hòa Zoe Leigh, bác bỏ các cảnh báo.

Ông Trump bảo vệ cho quyết định bằng cách mô tả bức tranh ảm đạm về tội phạm ở Chicago, gọi đây là "thảm họa".

Chicago từ lâu đã nổi tiếng là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao. Tính từ đầu năm đến nay đã có 1.229 vụ nổ súng tại đây.

Nhưng dữ liệu cho thấy thành phố đã có tiến bộ đáng kể từ khi đại dịch kết thúc. Tỷ lệ tử vong do giết người trong tháng 7 là 1,66 trên 100.000 dân, thấp hơn Washington, New Orleans, Kansas City và Little Rock, Arkansas, cùng các thành phố khác.

Ông Peter Cunningham thuộc tổ chức phi lợi nhuận phòng chống bạo lực cộng đồng Chicago CRED. Ông cho rằng mô hình triển khai quân đội của ông Trump cho thấy mục tiêu rõ ràng.

"Đó là lý do họ điều quân đến Washington D.C. Và tôi chắc chắn họ sẵn sàng gửi họ đến Chicago và Illinois, nhưng họ sẽ không giúp gì cho chúng tôi".

Khám phá thêm chủ đề

Chicago Mỹ triển khai quân đội Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận