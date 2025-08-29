Chicago lo lắng khi ông Trump có thể đưa vệ binh vào thành phố

Thống đốc Illinois J.B. Pritzker tuần này nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ triển khai binh sĩ và nhân viên liên bang đến Chicago là một tấn tuồng chính trị đầy hoài nghi và thiếu cơ sở pháp lý.

Trên thực tế, vị thống đốc Dân chủ và Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp bảo vệ thành phố khi Tổng thống Trump có kế hoạch triển khai lực lượng liên bang ở Chicago, như ông đã làm ở Los Angeles và Washington D.C.

Kết luận của họ là không có nhiều lựa chọn.

Một chiếc xe cảnh sát Chicago đậu bên ngoài Tòa nhà Trump ở Chicago, Illinois ẢNH: REUTERS

Chưởng lý bang Kwame Raoul đầu tuần này cho biết ông đang xây dựng chiến lược pháp lý nếu quân đội được triển khai. Các nhà vận động nhập cư đang đẩy mạnh đào tạo pháp lý.

Dù một số cư dân địa phương bày tỏ ủng hộ quyết định của ông Trump, nhiều người trong thành phố có đa số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ cảm thấy kinh hoàng.

Ông Greg Collins, một nhà hoạt động chống bạo lực, cho biết ông lo ngại sự hiện diện của Vệ binh Quốc gia có thể leo thang căng thẳng và phá hoại nỗ lực xây dựng niềm tin.

Những người khác, bao gồm nhà hoạt động chính trị Cộng hòa Zoe Leigh, bác bỏ các cảnh báo.

Ông Trump bảo vệ cho quyết định bằng cách mô tả bức tranh ảm đạm về tội phạm ở Chicago, gọi đây là "thảm họa".

Chicago từ lâu đã nổi tiếng là thành phố có tỷ lệ tội phạm cao. Tính từ đầu năm đến nay đã có 1.229 vụ nổ súng tại đây.

Nhưng dữ liệu cho thấy thành phố đã có tiến bộ đáng kể từ khi đại dịch kết thúc. Tỷ lệ tử vong do giết người trong tháng 7 là 1,66 trên 100.000 dân, thấp hơn Washington, New Orleans, Kansas City và Little Rock, Arkansas, cùng các thành phố khác.

Ông Peter Cunningham thuộc tổ chức phi lợi nhuận phòng chống bạo lực cộng đồng Chicago CRED. Ông cho rằng mô hình triển khai quân đội của ông Trump cho thấy mục tiêu rõ ràng.

"Đó là lý do họ điều quân đến Washington D.C. Và tôi chắc chắn họ sẵn sàng gửi họ đến Chicago và Illinois, nhưng họ sẽ không giúp gì cho chúng tôi".