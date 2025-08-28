Xả súng trường học Mỹ, hàng chục trẻ em thương vong, nghi phạm muốn giết ông Trump?

Nghi phạm tấn công là ai?

Kẻ tấn công được xác định là Robin Westman, 23 tuổi, đến từ vùng ngoại ô Minneapolis.

Kẻ tấn công được mô tả là mặc đồ đen và mang theo ba vũ khí - một khẩu súng trường, một khẩu súng bắn đạn ghém và một khẩu súng lục. Một quả bom khói cũng được tìm thấy trong một chiếc xe mà cảnh sát tin rằng thuộc về nghi phạm tại bãi đậu xe của Nhà thờ.

Cảnh sát trưởng Minneapolis, Brian O'Hara, cho biết kẻ tấn công không có "tiền án tiền sự" và hành động một mình. Hiện chưa rõ động cơ của Westman.

Hiện trường vụ xả súng ẢNH: REUTERS

Thông tin trên giấy phép lái xe mô tả Westman là nữ, sinh ngày 17.6.2002. Một đơn xin đổi tên cho một người chưa thành niên sinh cùng ngày đã được tòa án quận ở Minnesota chấp thuận vào năm 2020, đổi tên từ Robert Westman thành Robin Westman, trong đó giải thích rằng đứa trẻ "tự nhận mình là nữ và muốn tên của mình phản ánh sự nhận diện đó".

Theo báo The Guardian, mẹ của nghi phạm Wesman từng làm việc tại trường học Nhà thờ Truyền tin.

Các quan chức cho biết tay súng đã lên kế hoạch phát hành một bản tuyên ngôn trên YouTube. Cảnh sát cho biết bản tuyên ngôn "dường như cho thấy hắn ta có mặt tại hiện trường và có một số nội dung đáng lo ngại". Vị cảnh sát trưởng cho biết thêm rằng nội dung này đã được gỡ xuống với sự hỗ trợ của FBI.

Chân dung nghi phạm Robin Westman ẢNH: REUTERS

Theo báo New York Post, tay súng này trước đó còn đăng các đoạn phim với những dòng chữ "giết Donald Trump" và "vì những đứa trẻ" được viết nguệch ngoạc trên các băng đạn.

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết các đoạn phim được đăng vài giờ trước khi hung thủ gây án.

Trong một video dài 20 phút, Westman lật qua bản viết tay, tưởng tượng về việc "trở thành con quái vật khủng khiếp đáng sợ đang đứng trên những đứa trẻ bất lực đó" và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một vụ thảm sát hồi năm 2012.

Tuy nhiên, Westman cũng khẳng định mình không có động cơ chính trị, khi viết: "Tôi không muốn làm điều đó để truyền đi một thông điệp. Tôi làm để thỏa mãn bản thân. Tôi làm vì tôi bị bệnh".

Nạn nhân là ai?

Hai trẻ em, 8 và 10 tuổi, đã thiệt mạng. Mười bảy người khác cũng bị thương, trong đó có 14 trẻ em. Kẻ tấn công cũng đã chết, cảnh sát cho biết. Giới chức cho biết tất cả các nạn nhân bị thương dự kiến sẽ sống sót.

Người dân Minneapolis tham gia lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ẢNH: REUTERS

Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey nói trẻ em "nên có thể đến trường học, đến nhà thờ trong sự an lành, không có sợ hãi và nguy cơ bạo lực". Theo số liệu từ tổ chức Dữ liệu xả súng tại trường học K-12 Mỹ, chỉ trong năm nay đã có hơn 140 vụ xả súng tại các trường tiểu học và trung học ở Mỹ.