Ukraine lần đầu thừa nhận Nga đã tiến vào Dnipropetrovsk

Trong vài tháng qua, lực lượng Moscow tuyên bố đã tiến vào khu vực Dnipropetrovsk từ vùng Donetsk.

Đầu tháng 6, các quan chức Nga cho biết một cuộc tấn công đã bắt đầu ở Dnipropetrovsk, nhưng Ukraine khi đó nói lực lượng Nga chưa tiến được đến ranh giới giữa vùng này và Donetsk.

Bước tiến của Nga ở Dnipropetrovsk sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của Ukraine, khi nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến sự dường như đang suy yếu mặc dù Tổng thống Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Kênh bản đồ Deep State có liên kết với chính phủ Ukraine hôm 26.8 đánh giá rằng Nga hiện đã giành kiểm soát hai ngôi làng Zaporizke và Novohryhorivka trong tỉnh Dnipropetrovsk.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã phủ nhận thông tin này. Theo một tuyên bố, quân đội Ukraine “vẫn tiếp tục kiểm soát” Zaporizke, và “các cuộc giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra trong khu vực làng Novohryhorivka”.

Nhiều quân nhân Ukraine lo ngại lực lượng Nga có thể tiến quân tương đối nhanh ở Dnipropetrovsk, do khu vực này phần lớn có địa hình bằng phẳng, ít chướng ngại vật tự nhiên hay làng mạc để lực lượng Ukraine sử dụng làm vị trí phòng thủ.

Một lính cứu hỏa chữa cháy địa điểm xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại khu vực Sumy (Ukraine), ngày 27.8.2025 ẢNH: REUTERS

Không giống như Donetsk và bốn khu vực phía đông khác của Ukraine, Moscow không tuyên bố chủ quyền đối với Dnipropetrovsk, nhưng đã tấn công các thành phố lớn của khu vực này, bao gồm cả thủ phủ Dnipro.

Trước chiến sự, Dnipropetrovsk có dân số hơn ba triệu người và là trung tâm công nghiệp nặng lớn thứ hai của Ukraine sau Donbass, bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk.

Mặc dù chịu không ít tổn thất để có những bước tiến triển chậm chạp, lực lượng Nga đã đạt được những thành tựu nhất định ở Donetsk.

Tổng thống Putin được cho là đã nói với Tổng thống Trump rằng ông sẵn sàng chấm dứt giao tranh nếu Ukraine rút khỏi các khu vực thuộc vùng Donetsk mà lực lượng Kyiv còn kiểm soát, nhưng nhiều người Ukraine tin rằng nhà lãnh đạo Nga có những kế hoạch khác.

Bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, cũng cảnh báo rằng việc nhượng lãnh thổ Ukraine cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình là “một cái bẫy”.

Sau khi gặp nhà lãnh đạo Nga ở Alaska và sau đó là tổng thống Ukraine tại Washington, ông Trump cho biết ông đã bắt đầu sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Đến cuối tuần trước, hy vọng về một bước đột phá đã mờ nhạt.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định “chương trình nghị sự [cho một hội nghị thượng đỉnh] hoàn toàn chưa sẵn sàng” và không có cuộc họp nào được lên kế hoạch. Ông cũng cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về các đảm bảo an ninh trong tương lai mà không có sự tham gia của Nga đều “vô nghĩa”.