Ông Trump giải thích lý do ông Putin không muốn gặp lãnh đạo Ukraine
Video Thế giới

Ông Trump giải thích lý do ông Putin không muốn gặp lãnh đạo Ukraine

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
27/08/2025 05:31 GMT+7

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cả hai người không ưa nhau.

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 25.8, ông Trump cũng cho biết chưa thảo luận các đảm bảo an ninh cụ thể dành cho Ukraine, nhưng tái khẳng định cam kết của Mỹ về hỗ trợ Ukraine.

Sau khi lần lượt gặp hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin tổ chức một cuộc gặp song phương.

Theo truyền thông, Điện Kremlin đã đề xuất tổ chức các cuộc hội đàm tại Moscow, nhưng ông Zelensky đã từ chối. Trong khi đó, Nhà Trắng đã xem xét Budapest là một lựa chọn, mặc dù điều này chưa được chính thức xác nhận.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng một cuộc gặp với thống Nga chỉ nên diễn ra tại một địa điểm trung lập ở châu Âu, chẳng hạn như Áo hoặc Thụy Sĩ. Ông cũng không loại trừ khả năng các cuộc hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Trump giải thích lý do ông Putin không muốn gặp lãnh đạo Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) bắt tay Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine Keith Kellogg tại Kyiv (Ukraine), ngày 25.8.2025

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Putin được cho là sẵn sàng gặp tổng thống Ukraine “chỉ khi tất cả các vấn đề cần thảo luận ở cấp cao nhất được giải quyết ổn thỏa”.

Ông Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ biết phải làm gì nếu cuộc gặp giữa hai ông Putin và Zelensky không diễn ra.

“Chúng ta cứ chờ xem chuyện gia diễn ra trong 1-2 tuần tới, và tới thời điểm đó tôi sẽ dứt khoát bước vào, và một khi phải ra tay thì tôi sẽ ra tay. Khi đó thì có thỏa thuận hay không là dứt khoát. Nhưng nhiều người đang mất mạng, và tôi muốn điều đó chấm dứt”.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine là phức tạp hơn ông tưởng, và nhấn mạnh rằng chính hai bên sẽ có tiếng nói quyết định.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho biết trong cuộc gặp với ông Putin hôm 15.8 tại Alaska, hai bên đã thảo luận về việc giới hạn quy mô kho vũ khí hạt nhân khổng lồ ở hai nước một khi giải quyết xong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

