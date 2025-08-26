Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp
'Ai muốn thì cứ tự đến Ukraine': Bình luận gây rắc rối ngoại giao Ý - Pháp

Trúc Huỳnh
26/08/2025 08:28 GMT+7

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Pháp đã triệu tập đại sứ Ý sau khi Phó Thủ tướng Ý phản đối Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đề xuất triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine theo một thỏa thuận hậu chiến.

Đầu tuần trước, khi được hỏi về lời kêu gọi của Tổng thống Macron về việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine nếu đạt được thỏa thuận với Nga, Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini thách thức nhà lãnh đạo Pháp tự đến Ukraine làm việc đó.

Ông Salvini nói: “Ai muốn thì cứ tự mà đi. Cứ đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác, mang súng trường vào là đến Ukraine.... Những kẻ hiếu chiến và thích bỏ bom nên im lặng, ít nhất là trong tháng 8. Con cháu chúng ta sẽ không đi chiến đấu ở Ukraine, chắc chắn là vậy”.

Ông Salvini, lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy của đảng Liên đoàn cánh hữu và cũng là Bộ trưởng Giao thông Vận tải Ý trong chính phủ, đã nhiều lần chỉ trích ông Macron, đặc biệt là về vấn đề Ukraine.

Phó thủ tướng Ý chỉ trích tổng thống Pháp về ý định triển khai quân tới Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (trái) trong buổi họp báo cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysée (Pháp), ngày 20.6.2023

ẢNH: REUTERS

Theo nguồn tin ngoại giao, sau phát biểu trên của ông Salvini, Đại sứ Ý tại Pháp đã được triệu tập vào ngày 22.8, đánh dấu sự kiện mới nhất trong một loạt các cuộc xung đột ngoại giao giữa Paris và Rome trước và sau khi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni lên nắm quyền vào năm 2022.


