Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?
Video Thế giới

Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Trúc Huỳnh - Vi Trân
24/08/2025 19:06 GMT+7

Lầu Năm Góc được cho là đã ngăn Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm thuyết phục nước này đàm phán hòa bình.

Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Tờ The Wall Street Journal ngày 23.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Vào cuối nhiệm kỳ hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã đảo ngược chính sách lâu năm khi cho phép Ukraine sử dụng ATACMS tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Mỹ e dè với động thái này vì lo leo thang xung đột.

Ukraine, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.


Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

Nga đạt thêm bước tiến tại mặt trận phía đông Ukraine

AFP đưa tin, quân đội Nga ngày 23.8 tuyên bố kiểm soát thêm hai thị trấn ở Donetsk, miền đông Ukraine, gồm Sredneye và Kleban-Byk.

