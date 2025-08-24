Lầu Năm Góc đang ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga?

Tờ The Wall Street Journal ngày 23.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Vào cuối nhiệm kỳ hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã đảo ngược chính sách lâu năm khi cho phép Ukraine sử dụng ATACMS tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Mỹ e dè với động thái này vì lo leo thang xung đột.

Ukraine, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.



