WSJ: Lầu Năm Góc ngăn Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Tờ The Wall Street Journal ngày 23.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Lầu Năm Góc được cho là đã hạn chế Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Vào cuối nhiệm kỳ hồi năm ngoái, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden đã đảo ngược chính sách lâu năm khi cho phép Ukraine sử dụng ATACMS tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Mỹ e dè với động thái này vì lo leo thang xung đột.

Trong khi Nhà Trắng tìm cách thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, Lầu Năm Góc đã thiết lập một quy trình phê duyệt nhằm ngăn chặn Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, theo The Wall Street Journal.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có tiếng nói cuối cùng về việc sử dụng loại vũ khí tầm xa.

Ukraine, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng công khai thất vọng về cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi và việc ông không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc gặp tiếp theo với các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa đạt được tiến triển đáng kể, ông Trump hôm 22.8 cho biết ông đang cân nhắc lại việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Nga hoặc rút khỏi tiến trình hòa bình.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về những gì chúng ta sẽ làm và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, đó là liệu có nên áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hay áp đặt thuế quan mạnh mẽ hay cả hai, hoặc chúng ta không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của các ông", ông Trump nói và khẳng định "không hề vui vẻ về bất kỳ điều gì" liên quan cuộc xung đột.

Theo tờ The Washington Post, Tổng thống Trump nói sẽ dành thời gian để ông Putin quyết định gặp ông Zelensky và nếu không có cuộc gặp nào diễn ra, "tôi sẽ xem đó là lỗi của ai".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với NBC News hôm 22.8 rằng không có chương trình nghị sự nào cho cuộc gặp với ông Zelensky và chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch.