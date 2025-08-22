Khó đoán ý ông Trump trong chuyện Nga - Ukraine

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 21.8, Tổng thống Trump ngụ ý rằng Ukraine sẽ phải tiếp tục tấn công Nga mới có cơ hội giành chiến thắng. Nhà lãnh đạo cho rằng "rất khó, nếu không muốn nói là bất khả thi", để thắng một cuộc chiến nếu không tấn công đối phương.

Pháo tự hành 2S22 Bohdana của Ukraine bắn về phía lực lượng Nga gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 20.8 ẢNH: REUTERS

"Giống như một đội mạnh trong các môn thể thao có hàng phòng ngự xuất sắc nhưng không được phép chơi tấn công. Không có cơ hội nào để chiến thắng. Giống như Ukraine và Nga", ông Trump viết.

Tổng thống Trump tiếp đó chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden "vì đã không để Ukraine chống trả, chỉ biết phòng thủ".

Nhà lãnh đạo còn khẳng định cuộc xung đột sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống. "Thời gian thú vị đang ở phía trước", Tổng thống Trump viết.

Chính quyền ông Biden vào cuối năm 2024 cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công mục tiêu Nga nhưng chỉ bật đèn xanh vào thời điểm cuối nhiệm kỳ và ban đầu tỏ ra lo ngại khả năng leo thang tình hình.

Ông Trump, khi đó là tổng thống đắc cử, chỉ trích ông Biden vì cho phép Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga mà không bàn bạc trước với ông. "Tôi cho đó là sai lầm lớn. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc phóng tên lửa hàng trăm dặm vào Nga. Tại sao chúng ta lại làm thế?", ông Trump nói với tạp chí Time hồi tháng 12.2024 và cho rằng việc đó chỉ làm leo thang cuộc xung đột.

Theo tờ The Wall Street Journal, từng có những tranh luận về khả năng ông Trump cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga hoặc cung cấp cho Kyiv vũ khí mới như tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ khẳng định hoàn toàn không có thảo luận nào về việc cung cấp tên lửa mà Ukraine mong muốn này.

Chưa rõ dụng ý của Tổng thống Trump khi đăng bài viết nói trên. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng "tổng thống đang đưa ra một nhận xét, và điều này tình cờ lại đúng".

Tờ New York Post cho rằng Tổng thống Trump có thể đang bảo vệ cho việc Ukraine tấn công các cơ sở lọc dầu trong lãnh thổ Nga gần đây, dẫn chứng rằng ông Trump ủng hộ cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8.2024 khi nói với báo này rằng người Ukraine phải chiến đấu.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal suy đoán nhà lãnh đạo Mỹ có thể đang gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột.

Sau cuộc gặp ông Putin tại Alaska vào tuần trước, ông Trump nói lãnh đạo Nga cam kết gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Nga những ngày gần đây cho rằng trước mắt cần gặp nhau ở cấp thấp hơn để đạt được các thỏa thuận trước.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 21.8, Tổng thống Trump nói trong vòng 2 tuần tới, chính quyền Mỹ sẽ biết được liệu sẽ có hòa bình cho Ukraine hay không. Trước đó, ông từng đặt ra nhiều hạn chót liên quan cuộc xung đột nhưng không có hành động nào được đưa ra mỗi khi thời hạn qua đi, theo trang The Kyiv Independent.

"Trong vòng 2 tuần, chúng tôi sẽ biết liệu sẽ có hòa bình tại Ukraine hay không. Sau đó, có lẽ chúng tôi sẽ phải áp dụng chiến thuật khác", ông Trump nói và không giải thích thêm.