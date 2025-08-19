Ông Zelensky được đồng minh bày cách 'lấy lòng' ông Trump?

Ông Trump tiếp ông Zelensky (phải) tại Nhà Trắng hôm 18.8 ẢNH: REUTERS

Theo Đài NBC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được các đồng minh châu Âu bày cách ứng xử khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đến Nhà Trắng hôm 18.8 để thảo luận cách chấm dứt chiến sự với Nga.

Nổi bật trong số các nhà lãnh đạo châu Âu gợi ý cho ông Zelensky về cách ứng xử là Thủ tướng Anh Keir Starmer. Nội dung xoay quanh việc cảm ơn Tổng thống Trump về hỗ trợ vũ khí và ngoại giao, trao một bức thư của phu nhân ông Zelensky cho phu nhân của ông Trump. Bên cạnh đó còn có vấn đề về trang phục.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky còn né tránh các câu hỏi về vấn đề nhạy cảm liên quan việc trao đổi lãnh thổ với Nga, trong khi ca ngợi ông Trump vì đã đề xuất một cuộc gặp 3 bên với ông Putin. Những điều này giúp nhà lãnh đạo Ukraine nhận được phản ứng thân thiện hơn rất nhiều từ Tổng thống Mỹ.

Đáng chú ý, không có phát biểu nào từ Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên, dù ông từng là nhân vật trung tâm trong cuộc gặp căng thẳng với ông Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2.

Trước đó vào ngày 28.2, Tổng thống Zelensky có cuộc gặp vô cùng căng thẳng tại Nhà Trắng khi hai bên công khai cãi vã. Cuối cùng ông Zelensky rời Nhà Trắng sớm hơn dự kiến và cũng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Ứng xử khéo léo hơn

Theo tờ The Telegraph, các bộ trưởng và quan chức khác của Anh cũng đã nỗ lực hướng dẫn cách để Tổng thống Ukraine nói chuyện với ông chủ Nhà Trắng.

Đáng chú ý là hiện nay ông Zelensky thường bắt đầu các cuộc trò chuyện với các đối tác Mỹ bằng lời cảm ơn về toàn bộ sự hỗ trợ của Washington trong việc đối phó Nga, một động thái cho thấy ông đã lưu tâm đến yêu cầu mà ông Vance từng đưa ra.

Cố vấn An ninh quốc gia Anh Jonathan Powell đã làm việc chặt chẽ với phía Ukraine để tìm ra cách giúp họ đạt được mục tiêu tốt nhất. Những nguyên tắc then chốt là đừng phản ứng trước mọi tuyên bố khiêu khích mà ông Trump đưa ra, đừng cố công khai dồn Tổng thống Mỹ vào thế bí.

Thay vào đó, hãy dành cho ông Trump càng nhiều lời ca ngợi trước công chúng càng tốt, và dùng ảnh hưởng hậu trường để khéo léo định hướng ông về lập trường phù hợp nhất với lợi ích quốc gia của mình.

Tuyên bố của Thủ tướng Starmer sau cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska không phải là lên án, mà là ca ngợi nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đạt được hòa bình.

"Những nỗ lực của Tổng thống Trump đã đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với việc chấm dứt cuộc chiến phi pháp của Nga ở Ukraine", là dòng mở đầu trong tuyên bố mà ông Starmer đưa ra hôm 16.8.

Lo ngại của châu Âu

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu cũng có kết luận tương tự với Thủ tướng Anh rằng cơ hội tốt nhất để tránh căng thẳng tại Nhà Trắng vào ngày 18.8 là họ có mặt ở đó cùng với ông Zelensky.

Ông Trump chụp ảnh cùng ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 18.8 ẢNH: AFP

Giới quan sát cho rằng việc các nhà lãnh đạo châu Âu quyết định bay đến Washington còn là một dấu hiệu đáng lo ngại. Việc họ hủy bỏ kế hoạch để tập hợp lại và đến Mỹ càng làm nổi bật cảm giác bất an và sợ hãi.

Các cựu quan chức ngoại giao Anh tại Washington nói với tờ The Telegraph rằng việc các nhà lãnh đạo châu Âu cùng vào Nhà Trắng cho thấy họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm rõ ý định thực sự của Nga.

Theo cựu Đại sứ Lord Darroch, họ lo ngại ông Trump cho rằng có thể đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện trước khi ngừng bắn, cũng như khả năng hòa bình liên quan việc Ukraine nhường thêm lãnh thổ tại Donbass cho Nga.