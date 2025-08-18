Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump nói gì trước khi gặp lãnh đạo Ukraine và châu Âu?

Thụy Miên
Thụy Miên
18/08/2025 21:41 GMT+7

Hôm 18.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên mạng xã hội trước khi bước vào cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng: 'Hãy chờ xem kết quả ra sao'.

Tổng thống Trump nói gì trước khi gặp lãnh đạo Ukraine và châu Âu?- Ảnh 1.

Đội ngũ cảnh sát hôm 17.8 canh gác ở đường số 16 gần Nhà Trắng trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

ảnh: reuters

"Một ngày quan trọng ở Nhà Trắng. Chúng tôi trước đây chưa từng đón nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cùng lúc như thế. Một vinh dự cho nước Mỹ!", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Reuters dẫn lịch trình cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẽ gặp Tổng thống Ukraine trước, sau đó sẽ tiếp các nhà lãnh đạo đến từ Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những cuộc gặp trên diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ).

Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Phó tổng thống Mỹ JD Vance, người có mặt tại cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Zelensky nhưng kết thúc bằng thảm họa hồi tháng 2, cũng sẽ hiện diện tại sự kiện vào ngày 18.8.

AFP dẫn thông báo từ EU cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu tổ chức cuộc họp trù bị với ông Zelensky trước khi đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump.

Lịch trình do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố cho thấy cuộc họp kín với nhà lãnh đạo Ukraine sẽ diễn ra trước phiên họp đa phương với ông Trump tại Nhà Trắng.

Hiện vẫn chưa có thêm chi tiết về cuộc gặp giữa phía EU, NATO và Ukraine.

Về phần mình, ông Zelensky hé lộ rằng ông sẽ thảo luận việc đảm bảo các cam kết an ninh cho Ukraine trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo của châu Âu.

“Chúng tôi sẽ dành thời gian bàn về cấu trúc nhằm đảm bảo an ninh. Đây thực sự là điều quan trọng nhất", AFP dẫn lời ông Zelensky tại cuộc trao đổi với ông Keith Kellogg, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine.

Xem thêm bình luận