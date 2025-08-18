Nga nói cũng cần được đảm bảo an ninh như Ukraine

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 17.8 cho biết Nga đã thể hiện tín hiệu tích cực trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Alaska. Theo CNN dẫn lời ông Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Mỹ có thể đưa ra sự bảo vệ dành cho Ukraine như Điều 5 trong hiệp ước phòng vệ tập thể của NATO.

Tiêm kích Mỹ hộ tống máy bay chở Tổng thống Nga tại Alaska hôm 15.8 ẢNH: REUTERS

Bình luận về thông tin này, Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov ngày 18.8 cho hay Nga đồng ý để Ukraine được đảm bảo an ninh như một phần thỏa thuận hòa bình trong tương lai, nhưng Moscow cũng cần sự đảm bảo cho riêng mình, theo Reuters. Tuy nhiên, Nga chưa xác nhận thông tin đã đồng ý với việc Mỹ đưa ra sự đảm bảo an ninh cho Ukraine như Điều 5 của NATO.

"Nhiều lãnh đạo của các nước EU nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình tương lai nên mang lại đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều đó nhưng chúng tôi cũng có quyền bình đẳng khi kỳ vọng rằng Moscow cũng sẽ được đảm bảo an ninh đầy đủ", ông Ulyanov viết trên mạng xã hội X.

Ông Mikhail Ulyanov, Đại sứ Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna (Áo)

ẢNH: AFP

Điện Kremlin chưa bình luận về các ý kiến trên. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi quyết định của Mỹ là lịch sử. "Các đảm bảo an ninh, là kết quả của nỗ lực chung của chúng tôi, phải thật sự là sự bảo vệ rất thực tế trên bộ, trên không và trên biển, và phải được phát triển với sự tham gia của châu Âu", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá cao tầm quan trọng khi Mỹ đồng ý làm việc với châu Âu để mang lại đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng đề nghị làm rõ chi tiết hơn vai trò của Washington, châu Âu và EU.

Trong một phát biểu sau cuộc gọi với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 17.8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nói rằng các lãnh đạo châu Âu sẽ đề nghị Tổng thống Trump làm rõ mức độ cam kết của Mỹ dành cho an ninh của Ukraine.

Ông Macron sẽ là một trong số các lãnh đạo chủ chốt của châu Âu cùng ông Zelensky đến Mỹ để bàn bạc trong ngày 18.8. Tổng thống Pháp hé lộ rằng châu Âu và Ukraine sẽ thể hiện một "mặt trận thống nhất" tại Mỹ.