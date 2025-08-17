Chiến sự Ukraine ngày 1.270: Ông Zelensky lo Nga tăng cường tấn công tạo lợi thế

Giao tranh tiếp diễn giữa đối thoại

Ngày 16.8, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 85 máy bay không người lái (UAV) tấn công và một tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ Ukraine, theo Reuters. Các khu vực tiền tuyến ở những tỉnh Sumy, Donetsk, Chernihiv và Dnipropetrovsk bị tấn công trong các cuộc không kích qua đêm, theo thông báo trên ứng dụng Telegram của Không quân Ukraine.

Các đơn vị phòng không Ukraine đã phá hủy 61 UAV. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo sáng hàng ngày rằng đã xảy ra 139 vụ giao tranh trên tiền tuyến trong ngày qua.

Xe tăng Nga khai hỏa trong cuộc tập trận tại Ukraine trong bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 15.8 ẢNH: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi nghe báo cáo từ quân đội cho biết Kyiv đang phòng thủ bảo vệ vị trí dọc toàn bộ tiền tuyến và trong ngày thứ hai liên tiếp đã đạt thành công tại một số khu vực "cực kỳ khó khăn" tại Donetsk như Dobropillia và Pokrovsk.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Tổng thống Zelensky lo ngại Nga có thể gia tăng tấn công trên tiền tuyến trong những ngày tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn về chính trị trên bàn đàm phán. "Chúng tôi đang ghi nhận chuyển động và sự chuẩn bị của binh sĩ Nga. Đương nhiên, chúng tôi sẽ phản ứng bất đối xứng nếu cần thiết", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi.

Tình báo Ukraine nói Nga sắp thử tên lửa 'bất khả chiến bại' Burevestnik

Nga kiểm soát thêm 2 làng

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát làng Kolodyazi ở tỉnh Donetsk, cùng với làng Vorone ở tỉnh Dnipropetrovsk lân cận.

TASS dẫn báo cáo cho biết binh sĩ Nga đã tấn công các kho đạn và địa điểm cất giữ UAV của Ukraine, các điểm triển khai quân tạm thời tại 133 khu vực. Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 1.315 binh sĩ trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 5 quả bom dẫn đường và 169 UAV Ukraine.

Tại tỉnh Kursk của Nga giáp giới Ukraine, có hai cha con thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng UAV. Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein cho biết chiếc xe chở hai người bị cháy trong vụ tấn công.

Ô tô bị hư hại sau cuộc tấn công bằng UAV tại tỉnh Kursk (Nga) ngày 15.8 ẢNH: AP

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Cũng trong ngày 16.8, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bình luận rằng hội nghị thượng đỉnh ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin chứng minh rằng có thể tiến hành các cuộc đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Nổ tại nhà máy ở Nga, 11 người chết

Một vụ nổ tại nhà máy ở vùng Ryazan (Nga) vào hôm 15.8 đã khiến 11 người thiệt mạng và 130 người bị thương, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo vào ngày 16.8. Trong một tuyên bố trên Telegram, bộ này cho biết các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm trong đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ, cách Moscow 320 km về phía đông nam, theo Reuters.

Tỉnh trưởng Ryazan Pavel Malkov cho hay vụ việc bắt nguồn từ một đám cháy bùng phát bên trong một xưởng của nhà máy. Nguyên nhân của đám cháy không được nêu rõ, cũng như không rõ nhà máy này sản xuất gì.

Trước đây, UAV Ukraine từng nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế ở vùng Ryazan. Một số hãng truyền thông Nga đưa tin vụ nổ xảy ra do thuốc súng bắt lửa.