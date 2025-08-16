Chiến sự Ukraine ngày 1.269: Ukraine điều động thêm quân, tập kích lãnh thổ Nga?

Tỉnh trưởng Serhiy Lysak của tỉnh Dnipropetrovsk (Ukraine) cáo buộc Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo vào tỉnh này vào ngày 15.8, khiến ít nhất 1 người bị thương và gây ra hỏa hoạn, theo Reuters.

Vụ tấn công mới diễn ra vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska để thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine, theo Reuters..

Quân nhân Ukraine bắn pháo từ xe bọc thép chở quân BTR-4 trong cuộc tập trận ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) ngày 11.8 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 tuyên bố quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát 7 khu dân cư tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong tuần từ ngày 9-15.8 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong tuần qua, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 9.500 quân, và các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 và hơn 2.130 UAV của Ukraine.

Đến tối 15.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của đối phương. Hai bên lâu nay khẳng định không tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Ukraine đưa quân tăng viện miền đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15.8 cho hay quân đội Ukraine đang triển khai quân tiếp viện đến miền đông Ukraine, nơi quân đội Nga đã tiến nhanh về phía trung tâm khai thác mỏ Dobropillia, theo AFP.

"Hôm nay, một quyết định đã được đưa ra nhằm tăng cường lực lượng cho khu vực này và các khu vực khác ở vùng Donetsk", ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội, vài giờ trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga diễn ra ở Alaska.

"Quân đội Nga tiếp tục chịu tổn thất đáng kể trong nỗ lực giành được vị thế chính trị thuận lợi hơn cho giới lãnh đạo Nga tại cuộc họp ở Alaska", ông Zelensky khẳng định. Đến tối 15.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố của ông Zelensky.

Hôm 14.8, Ukraine đã ra lệnh sơ tán thêm ở miền đông, từ một thị trấn gần nơi binh sĩ Nga gần đây đã có một bước đột phá nhanh chóng, theo AFP.

"Chúng tôi đã bắt đầu sơ tán bắt buộc các gia đình có trẻ em khỏi thị trấn Druzhkivka", ông Vadym Filashkin, đứng đầu chính quyền quân sự vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát, cho hay. Ông Filashkin cho biết thêm 4 ngôi làng khác gần thị trấn này cũng đã được lệnh sơ tán.

Trước đó vào ngày 14.8, lực lượng Nga tuyên bố đã kiểm soát được làng Iskra và thị trấn nhỏ Shcherbynivka thuộc vùng Donetsk. Hôm 12.8, lực lượng Nga đã nhanh chóng tiến quân tới 10 km trên một khu vực hẹp của tiền tuyến gần các thị trấn Dobropillia và Druzhkivka. Đây là thành quả lớn nhất của lực lượng Nga trong vòng 24 giờ trong hơn một năm, theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ).

UAV Ukraine tiếp tục tập kích lãnh thổ Nga?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.8 tuyên bố lực lượng phòng không đã tiêu diệt 7 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở tỉnh Belgorod thuộc Nga từ 14 giờ đến 15 giờ cùng ngày (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố 11 UAV của đối phương đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên không phận vùng Belgorod trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 15.8.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod ngày 15.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công 9 thành phố thuộc Belgorod bằng 120 UAV và 68 quả đạn trong 24 giờ, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Syzran thuộc miền trung của Nga, cách tiền tuyến khoảng 800 km, trong đêm 14.8 và rạng sáng 15.8, theo AFP.

"Nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga, một trong những nhà máy lớn nhất trong hệ thống Rosneft, đã bị tấn công", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, ám chỉ mạng lưới các cơ sở thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga.

Nhà máy lọc dầu nói trên là một trong những cơ sở lớn nhất của công ty năng lượng Nga Rosneft và cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội ở miền trung và miền nam nước Nga, theo kênh Telegram Crimean Wind thân Ukraine.

Đến tối 15.8 chưa có thông tin về bình luận của quân đội Ukraine cũng như Nga về cáo buộc hay tuyên bố của mỗi bên.

Kyiv thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moscow, theo The Kyiv Independent.

Quân đội Ukraine hôm 14.8 tuyên bố UAV của họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd của Nga trong đêm 13.8 và rạng sáng 14.8, gây ra những đám cháy lớn. Quân đội Ukraine khẳng định nhà máy này đang cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, theo Reuters.

