Ukraine nói không rút quân khỏi Donbass, Mỹ ít kỳ vọng kết quả thượng đỉnh với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 13.8 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ bác bỏ mọi đề xuất của Nga về việc rút các binh sĩ Ukraine khỏi vùng Donbass, vì điều đó sẽ khiến Kyiv mất các tuyến phòng thủ và mở đường cho Moscow tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên rằng các vấn đề lãnh thổ nên được thảo luận sau khi Nga đồng ý ngừng bắn, và những bảo đảm an ninh cho Ukraine phải là một phần không thể tách rời của cuộc thảo luận đó.

Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào ngày 15.8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ), ông Zelensky còn nhấn mạnh rằng Ukraine phải được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan lãnh thổ của mình.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gợi ý rằng việc trao đổi lãnh thổ có thể là một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Zelensky cho rằng đề xuất của Nga là dừng các cuộc tiến công ở những khu vực khác của Ukraine để đổi lấy việc Kyiv rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền đông Ukraine, bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk.

Theo ông, Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 30% diện tích Donetsk, tương đương khoảng 9.000 km², với các tuyến phòng thủ được gia cố vững chắc và nắm giữ các vị trí chiến lược trên cao tại đây.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng bất kỳ việc rút quân nào sẽ tạo bàn đạp cho các cuộc tấn công mới của Nga.

"Ông Putin sẽ có con đường mở tới cả các tỉnh Zaporizhzhia và Dnipro, cũng như Kharkiv. Vấn đề lãnh thổ không thể tách rời khỏi các bảo đảm an ninh", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nga chưa lên tiếng về phát biểu trên của ông Zelensky.

Điện Kremlin ngày 12.8 cho hay Tổng thống Putin đã điện đàm với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và cập nhật về hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra với Tổng thống Trump.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về cuộc điện đàm trên, nhưng không đề cập hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Ông Kim và ông Putin thảo luận về sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước theo một thỏa thuận đối tác chiến lược được ký vào năm ngoái, "khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong tương lai".

Ông Putin bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ của Triều Tiên trong chiến dịch ở tỉnh Kursk ở miền tây nước Nga, theo bản tin.

Liên quan hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, Nhà Trắng cho biết sự kiện này là một hoạt động lắng nghe dành cho Tổng thống Trump, hạ thấp kỳ vọng sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine.

"Chỉ có một bên tham gia cuộc chiến này sẽ có mặt, vì vậy đây là dịp để tổng thống đến và một lần nữa có được sự hiểu biết chắc chắn và rõ ràng hơn về cách chúng ta có thể hy vọng chấm dứt cuộc chiến này", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.