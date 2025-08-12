Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói sẽ cố gắng đòi lại đất cho Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
12/08/2025 08:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ cố gắng đòi lại các vùng lãnh thổ quan trọng cho Ukraine tại cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 11.8, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ cố gắng lấy lại lãnh thổ cho Ukraine và tạo nền tảng cho thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Kyiv và Moscow.

Theo NBC News, nhà lãnh đạo nói rằng Nga đã kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Ukraine, trong đó có một số vùng "rất quan trọng". "Chúng tôi sẽ cố gắng và lấy một số phần lãnh thổ đó về cho Ukraine", ông Trump nói.

Ông Trump nói sẽ cố đòi lại đất cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 11.8

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15.8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ không có mặt tại sự kiện trên.

Ông Trump nói rằng lãnh đạo Ukraine không phải là một phần của hội nghị sắp tới. Ông cũng cho biết ông Zelensky đã tham gia nhiều cuộc gặp trong hơn 3 năm xung đột nhưng không tạo ra được nhiều kết quả.

Tổng thống Mỹ miêu tả hội nghị ngày 15.8 của ông với ông Putin là "cuộc gặp thăm dò" và ông sẽ biết ngay lập tức liệu có đạt tiến triển hay không.

"Vào cuối cuộc gặp, có lẽ là trong 2 phút, tôi sẽ biết chính xác liệu có thỏa thuận hay không", ông Trump nói và cho hay sẽ thông báo cho các lãnh đạo châu Âu ngay sau đó.

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Tổng thống Mỹ dự báo cuộc gặp có thể tốt hoặc không, và sau đó những gì ông có thể nói sẽ là "chúc may mắn, đánh nhau tiếp đi", hoặc "chúng ta có thể đạt thỏa thuận".

Nếu suôn sẻ, lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ gặp nhau sau đó và ông Trump có thể tham dự hoặc không. Chủ nhân Nhà Trắng mong muốn ngừng bắn và một thỏa thuận tốt nhất cho cả hai bên. "Có thể sẽ có một vài sự trao đổi về đất đai", ông Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không chấp nhận giao đất cho Nga bởi vấn đề lãnh thổ đã được ấn định vào hiến pháp.

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas ngày 11.8 nói rằng cần sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, ủng hộ Ukraine và gây sức ép lên Nga để chấm dứt chiến sự.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hoan nghênh nỗ lực ngoại giao để mang lại hòa bình và nhất trí rằng hòa bình phải được xây dựng cùng Ukraine, không phải áp đặt lên họ.

Tin liên quan

Triển vọng nào cho Ukraine tại thượng đỉnh Mỹ - Nga?

Triển vọng nào cho Ukraine tại thượng đỉnh Mỹ - Nga?

Ukraine và các đồng minh châu Âu đã phản đối mạnh mẽ khả năng bị gạt ra khỏi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga vào tuần sau.

Khám phá thêm chủ đề

Trump UKRAINE nga Zelensky hội nghị thượng đỉnh mỹ nga putin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận