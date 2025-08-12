Ông Trump nói sẽ cố gắng đòi lại đất cho Ukraine

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 11.8, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ cố gắng lấy lại lãnh thổ cho Ukraine và tạo nền tảng cho thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Kyiv và Moscow.

Theo NBC News, nhà lãnh đạo nói rằng Nga đã kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Ukraine, trong đó có một số vùng "rất quan trọng". "Chúng tôi sẽ cố gắng và lấy một số phần lãnh thổ đó về cho Ukraine", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo tại Nhà Trắng ngày 11.8 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15.8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ không có mặt tại sự kiện trên.

Ông Trump nói rằng lãnh đạo Ukraine không phải là một phần của hội nghị sắp tới. Ông cũng cho biết ông Zelensky đã tham gia nhiều cuộc gặp trong hơn 3 năm xung đột nhưng không tạo ra được nhiều kết quả.

Tổng thống Mỹ miêu tả hội nghị ngày 15.8 của ông với ông Putin là "cuộc gặp thăm dò" và ông sẽ biết ngay lập tức liệu có đạt tiến triển hay không.

"Vào cuối cuộc gặp, có lẽ là trong 2 phút, tôi sẽ biết chính xác liệu có thỏa thuận hay không", ông Trump nói và cho hay sẽ thông báo cho các lãnh đạo châu Âu ngay sau đó.

Tổng thống Ukraine bác ý tưởng ‘đổi đất lấy hòa bình’ của ông Trump

Tổng thống Mỹ dự báo cuộc gặp có thể tốt hoặc không, và sau đó những gì ông có thể nói sẽ là "chúc may mắn, đánh nhau tiếp đi", hoặc "chúng ta có thể đạt thỏa thuận".

Nếu suôn sẻ, lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ gặp nhau sau đó và ông Trump có thể tham dự hoặc không. Chủ nhân Nhà Trắng mong muốn ngừng bắn và một thỏa thuận tốt nhất cho cả hai bên. "Có thể sẽ có một vài sự trao đổi về đất đai", ông Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ không chấp nhận giao đất cho Nga bởi vấn đề lãnh thổ đã được ấn định vào hiến pháp.

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas ngày 11.8 nói rằng cần sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, ủng hộ Ukraine và gây sức ép lên Nga để chấm dứt chiến sự.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hoan nghênh nỗ lực ngoại giao để mang lại hòa bình và nhất trí rằng hòa bình phải được xây dựng cùng Ukraine, không phải áp đặt lên họ.