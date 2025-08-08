Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thêm bước tiến giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Thụy Miên
Thụy Miên
08/08/2025 04:00 GMT+7

Hôm qua, Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra trong vài ngày tới, và hai bên đã nhất trí được địa điểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sắp gặp nhau, sớm nhất là vào tuần tới, TASS ngày 7.8 dẫn lời ông Yuri Ushakov, Trợ lý chính sách ngoại giao của Tổng thống Nga. Ông Ushakov cho biết hai bên đang xúc tiến hoạt động trù bị cho cuộc gặp, theo TASS. Cuộc gặp sắp tới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. "Theo đề nghị của phía Mỹ, hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc tổ chức cuộc gặp song phương trong những ngày tới. Chúng tôi hiện bắt tay hoàn thiện các chi tiết cùng với các đồng nghiệp Mỹ", theo ông Ushakov.

Điện Kremlin xác nhận sắp có cuộc gặp Trump - Putin

Ông Ushakov cũng cho biết địa điểm tổ chức đã được phía Mỹ - Nga nhất trí về mặt nguyên tắc, nhưng chưa công bố chi tiết. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Putin ở thủ đô Moscow hôm 6.8. Ông Witkoff chuyển đề xuất tổ chức gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Ukraine, với đại diện Ukraine là Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông Ushakov cho hay đề nghị gặp ba bên đó chỉ do Mỹ đề cập trong cuộc họp tại Điện Kremlin và phía Nga hoàn toàn không đưa ra phản hồi đối với yêu cầu này.

Trước khi có tin tức chính thức từ Điện Kremlin, khả năng hai tổng thống Nga và Mỹ họp bàn đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky, theo AFP dẫn nguồn tin cấp cao ở Kyiv. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Phần Lan cũng tham gia cuộc điện đàm. Sau đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ xác nhận "có khả năng cao cuộc gặp sẽ diễn ra rất sớm".

Cuộc gặp Nga - Mỹ sắp diễn ra nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Mỹ muốn gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga nhưng Nga không phản hồi đề nghị này

ảnh: AFP

Về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Witkoff ở Moscow, Tổng thống Trump thông báo trên tài khoản mạng xã hội Truth Social rằng hai bên "đã đạt được tiến triển lớn". Chủ nhân Nhà Trắng cho hay đã cập nhật thông tin về cuộc họp cho một số nước đồng minh châu Âu. "Mọi người đều đồng ý rằng cuộc chiến phải chấm dứt, và chúng tôi sẽ hành động để đạt được mục tiêu này trong những ngày và những tuần sắp tới", theo ông Trump. Tuy nhiên, vài phút sau một quan chức cấp cao Mỹ không nêu tên cho hay các biện pháp "trừng phạt thứ cấp" đối với Nga dự kiến sẽ vẫn được thi hành trong 2 ngày nữa kể từ thời điểm phát biểu.

Hôm qua (giờ VN) Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng xác nhận Đặc phái viên Witkoff đã quay về với đề xuất ngừng bắn từ Moscow. Ông Rubio cũng tỏ ra thận trọng về thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, còn "nhiều việc phải làm" trước mắt. "Có vẻ như Nga giờ đây đã nghiêng về khả năng chấp nhận ngừng bắn, việc gây áp lực lên họ đang mang đến kết quả", AFP dẫn lời ông Zelensky.

Mỹ đã nắm được ý của Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua cho hay Washington đã hiểu rõ hơn về những điều kiện mà Nga đồng ý để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. "Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Trump chúng ta nắm được một số ví dụ cụ thể về những điều mà Moscow sẽ yêu cầu để chiến sự kết thúc", Đài Fox News dẫn lời ông Rubio, thêm rằng vấn đề "lãnh thổ" nằm trong số những điều kiện chính.

