Thế giới

Điện Kremlin xác nhận sắp có cuộc gặp Trump - Putin

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/08/2025 16:38 GMT+7

Ông Yury Ushakov, Cố vấn cấp cao của Điện Kremlin, cho biết cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống NgaVladimir Putin sẽ diễn ra vào 'những ngày tới'.

"Theo đề xuất của phía Mỹ, về nguyên tắc chúng tôi đạt được thỏa thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới", AFP dẫn lời Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 7.8 cho hay.

Ông Ushakov cho biết các bên đang tiến hành chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

Điện Kremlin xác nhận sắp có cuộc gặp Trump - Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau hồi tháng 6.2019

ẢNH: REUTERS

Ông Ushakov nói thêm "khó có thể nói" những công tác chuẩn bị này sẽ mất bao lâu, nhưng mục tiêu là cuộc họp sẽ diễn ra vào tuần tới, theo Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti. Song, ông Ushakov không nêu cụ thể nơi diễn ra cuộc họp, nhưng cho biết địa điểm đã được thống nhất và sẽ được "thông báo sau".

Vị cố vấn Điện Kremlin cho hay Nga vẫn chưa phản hồi đề xuất do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về cuộc hội đàm 3 bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Về cuộc gặp 3 bên, mà vì lý do nào đó Mỹ đã đề cập đến hôm qua, đây chỉ là điều được phía Mỹ đề cập trong cuộc họp tại Điện Kremlin. Nhưng vấn đề này đã không được thảo luận. Phía Nga hoàn toàn không bình luận gì về lựa chọn này ", vị quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Trump hé lộ khả năng sẽ sớm gặp ông Putin

Tuyên bố từ cố vấn Điện Kremlin được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 6.8 cho biết có "khả năng cao" là 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể gặp nhau "rất sớm" để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ - Nga đương nhiệm kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6.2021.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi tổ chức cuộc gặp mặt giữa ông và ông Putin. "Chúng tôi ở Ukraine đã nhiều lần nói rằng việc tìm ra các giải pháp thực sự có thể thực sự hiệu quả ở cấp độ lãnh đạo", ông Zelensky viết trên mạng xã hội ngày 6.8.

