Chiến sự Ukraine ngày 1.263: Tối hậu thư của ông Trump cho Nga hết hạn

Không quân Ukraine sáng 9.8 cáo buộc lực lượng Nga đã phóng 47 máy bay không người lái (UAV) và 2 tên lửa Iskander-K nhắm vào Ukraine trong đêm 8.8 và rạng sáng 9.8, theo trang tin The Kyiv Independent.

UAV Nga đã tấn công các tỉnh Sumy, Chernihiv, Kharkiv và Donetsk, còn tên lửa nhắm vào trung tâm khu vực Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, theo Không quân Ukraine.

Quân nhân Ukraine tại tiền tuyến ở khu vực Donetsk (Ukraine) khai hỏa pháo D-30 về phía binh sĩ Nga ngày 5.8

Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Ukraine đã đánh chặn một tên lửa và 16 UAV, trong khi 31 chiếc UAV khác đã tiếp cận mục tiêu tại 15 địa điểm.

Các quan chức khu vực ở Ukraine sáng 9.8 cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó đã khiến ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 24 người bị thương ở 6 tỉnh, gồm Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Donetsk và Dnipropetrovsk, theo The Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Nga chiều 9.8 tuyên bố trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã mất hơn 1.395 binh sĩ trong những khu vực do các nhóm tác chiến của Nga phụ trách, theo Hãng tin TASS.

Ukraine đau đầu trước UAV, tên lửa mới của Nga

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 9.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ, quân đội Ukraine đã phóng hơn 90 UAV và hơn 40 quả đạn pháo vào tỉnh Belgorod, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo TASS.

Đến tối 9.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố nói trên của bên kia. Hai bên lâu nay khẳng định không tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Ukraine tấn công trạm radar thuộc S-500 của Nga?

The Kyiv Independent ngày 9.8 đưa tin cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) hôm 8.8 khẳng định lực lượng Ukraine đã tấn công trạm radar Yenisei tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Một ngày trước đó, máy bay không người lái (UAV) của HUR đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của Nga tại Crimea, bao gồm một tàu đổ bộ tấn công nhanh và 3 trạm radar, theo The Kyiv Independent.

Trong một chiến dịch "gần đây", các đơn vị quân đội thuộc sư đoàn "Prymary" hoạt động dưới quyền HUR, đã tấn công "một trong những trạm radar giá trị nhất trong kho vũ khí của Nga", trạm 98L6 Yenisei, theo một tuyên bố của HUR. Tuyên bố không nêu rõ thời điểm cuộc tấn công diễn ra.

HUR khẳng định trạm radar Yenisei không chỉ được sử dụng trong hệ thống phòng không S-500 của Nga mà còn là một phần của hệ thống S-400. HUR mô tả cuộc tấn công mới là một "đòn giáng mạnh" vào năng lực của các lực lượng Nga tại Crimea.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố các UAV do SBU vận hành đã tấn công vào một cơ sở lưu trữ tại Cộng hòa Tatarstan của Nga vào ngày 9.8. Cơ sở này lưu giữ các UAV tấn công Shahed và linh kiện nước ngoài được sử dụng để lắp ráp UAV Shahed.

SBU tuyên bố các UAV Ukraine từ Trung tâm Tác chiến đặc biệt "A" đã bay khoảng 1.300 km để tấn công một trung tâm hậu cần ở làng Kizil-Yul thuộc Cộng hòa Tatarstan, gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này.

"Cơ quan An ninh (Ukraine) tiếp tục nỗ lực có hệ thống nhằm phi quân sự hóa các cơ sở quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các kho chứa máy bay không người lái Shahed... nằm trong số các mục tiêu quân sự hợp pháp của chúng tôi", SBU tuyên bố.

Đến tối 9.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố của HUR và SBU.

Tối hậu thư hết hạn

The Kyiv Independent ngày 9.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Nga, sau khi "tối hậu thư" 10 ngày của ông đặt ra cho Nga đã hết hạn.

Hôm 29.7, Tổng thống Trump đưa ra thời hạn đến ngày 8.8 Nga phải chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu không sẽ bị Mỹ cấm vận nặng, áp thuế quan trừng phạt sơ cấp và thứ cấp 100% đối với các nước nhập khẩu dầu của Nga.

Bắt đầu nhiệm kỳ hai với cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ, các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump chưa đạt kết quả cuối cùng, theo The Kyiv Independent.

Sau nhiều tháng bế tắc, các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Nga đã có thêm động lực mới trong tuần này sau khi Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 6.8.

Tờ The Wall Street Journal ngày 8.8 dẫn lời các quan chức châu Âu và Ukraine cho hay trong cuộc gặp với ông Witkoff, ông Putin được cho là đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ở Ukraine để đổi lấy việc Nga kiểm soát các khu vực miền đông của Ukraine.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Putin trong một hội nghị thượng đỉnh tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15.8 để đàm phán về một thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 3 năm rưỡi qua.

Phát biểu với giới phóng viên tại Nhà Trắng ngày 8.8, ông Trump nói rằng một hỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine sẽ bao gồm "một số trao đổi" lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.8 tuyên bố Ukraine sẽ không trao lãnh thổ cho Nga, theo AFP. "Bất kỳ quyết định nào chống lại chúng tôi, bất kỳ quyết định nào không có Ukraine, cũng đều là quyết định chống lại hòa bình", ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine "không thể kết thúc nếu không có chúng tôi, không có Ukraine".

Đến tối 9.8 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Mỹ đối với phát ngôn trên của ông Zelensky.

Nga lâu nay khẳng định một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine không gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận lãnh thổ thực tế mới trên thực địa. Kyiv đã bác bỏ những điều khoản này, theo Đài RT.

