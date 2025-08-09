Họp thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska, Moscow mời Tổng thống Trump thăm Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.8 cho biết sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15.8 ở bang Alaska (Mỹ) ảnh: afp

Về địa điểm diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nga, ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho hay việc lựa chọn địa điểm trên là "hoàn toàn hợp lý".

"Nga và Mỹ là hai nước láng giềng, có đường biên giới giáp nhau", TASS dẫn lời ông Ushakov.

"Vì thế khá hợp lý khi phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering, và do đó cuộc họp thượng đỉnh quan trọng và được mong đợi giữa cấp lãnh đạo hai nước nên được tổ chức ở Alaska", theo đại diện Nga.

Cũng theo Điện Kremlin, chính quyền Moscow đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nga theo sau cuộc họp thượng đỉnh ở Alaska.

"Nhìn về phía trước, lẽ tự nhiên chúng tôi hy vọng cuộc gặp kế tiếp giữa hai vị tổng thống sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Nga. Thư mời đã được gửi đến Tổng thống Mỹ", theo ông Ushakov.

Ngay trước khi Điện Kremlin ra thông báo trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump rạng sáng 9.8 (giờ Việt Nam) đã công bố thời gian và địa điểm cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nga.

“Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga, sẽ diễn ra vào thứ sáu tới, ngày 15.8, tại bang Alaska", ông Trump viết.

Hiện các chi tiết cụ thể và công tác hậu cần của hội nghị vẫn chưa được xác định rõ và còn nhiều thay đổi, theo Đài NBC News.

Trước đó tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng "sẽ có một vài sự trao đổi lãnh thổ để tốt hơn" cho cả Nga và Ukraine, nhưng không còn đề cập thêm chi tiết liên quan.