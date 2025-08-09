Chiến sự Ukraine ngày 1.262: Lộ thêm thông tin về thượng đỉnh Trump - Putin

Fox News ngày 8.8 lưu ý rằng nếu cuộc họp thượng đỉnh Trump - Putin diễn ra vào cuối tuần này, thì Rome (Ý) có thể là một địa điểm khả thi. Tuy nhiên, các quốc gia khác ở châu Âu và xa hơn nữa cũng đang được xem xét.

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS cùng ngày bình luận rằng Rome không thể là nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ẢNH: AFP

Trong một diễn biến khác, khi các phóng viên hỏi liệu thời hạn ông đặt ra để Nga ngừng bắn với Ukraine có còn hiệu lực hay không, The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump ngày 7.8 cho biết: "Chúng ta sẽ xem ông ấy (Putin) nói gì. Điều đó tùy thuộc vào ông Putin. Rất thất vọng".

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 7.8 cho biết: "Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin sắp tới không phải là vấn đề lòng tin mà là vấn đề về hành động. Tổng thống Trump lưu ý, chúng ta cần thấy hành động chứ không chỉ là lời nói. Việc đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán là điều then chốt để đi tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine".

Điện Kremlin xác nhận sắp có cuộc gặp Trump - Putin

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay rằng ông Trump "sẵn sàng" gặp ông Putin, mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ vẫn muốn tổ chức một cuộc gặp 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine. "Như Tổng thống Trump đã nói, phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump. Ông ấy sẵn sàng cho cuộc gặp này", bà Leavitt ngày 7.8 cho biết trong một tuyên bố với ABC News.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay nước này và châu Âu nên tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Trong khi đó, phía Nga xác nhận kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin vào tuần tới, nhưng chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể.

Ông Zelensky thảo luận về chương trình cho vay mới với IMF

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về một chương trình hỗ trợ tài chính mới cho quốc gia bị xung đột tàn phá này với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva trong một cuộc điện đàm ngày 7.8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 19.5.2025 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi đã thảo luận về một chương trình hỗ trợ tài chính mới nhằm củng cố sức mạnh cho người dân Ukraine hiện nay và trong thời kỳ hậu chiến", ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

"Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết một cách nhanh chóng. Chính phủ hiện đang triển khai việc này", theo vị tổng thống Ukraine.

Về phần mình, bà Georgieva ngày 7.8 xác nhận cuộc đối thoại "hiệu quả" với với Tổng thống Zelensky. Reuters dẫn lời bà cho biết hai bên đã thảo luận triển vọng kinh tế của Ukraine, khả năng phục hồi của người dân nước này và tầm quan trọng của cải cách và hỗ trợ tài chính để hỗ trợ Ukraine hiện tại cũng như trong quá trình tái thiết.

Vào đầu tuần này, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng đã điện đàm với Tổng giám đốc IMF Georgieva trong bối cảnh Kyiv đang nỗ lực bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Chính quyền Ukraine cho biết họ có thể phải đối mặt với khoản thâm hụt khoảng 19 tỉ USD trong năm tới.

Các nhà phân tích cho biết khoảng cách tài chính của Ukraine sẽ tăng đáng kể vào năm tới nếu Nga tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội. Bà Julie Kozack, phát ngôn viên IMF, cho hay các nhân viên và cơ quan chức năng của IMF sẽ tăng cường thảo luận về ngân sách năm 2026 và nhu cầu tài chính của Ukraine trong trung hạn.

Phần Lan kêu gọi Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Ngoại trưởng Phần Lan ngày 8.8 cho rằng Tổng thống Mỹ Trump nên tiến hành áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga vì điều đó sẽ giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Tôi thực sự hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ thực hiện các lệnh trừng phạt đó", bà Elina Valtonen ám chỉ đến các lệnh trừng phạt thứ cấp có thể ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc và Ấn Độ - những nước mua dầu lớn nhất của Nga.

Vị ngoại trưởng Phần Lan cũng cho hay thêm việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc gây sức ép buộc Tổng thống Putin xuống thang xung đột.

Trong một diễn biến khác, sau cuộc thảo luận với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 7.8 kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn để mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình và đảm bảo an ninh cho cả Ukraine lẫn toàn châu Âu.

"Tôi tái khẳng định với Tổng thống Ukraine rằng Pháp hoàn toàn ủng hộ việc thiết lập lệnh ngừng bắn và khởi động các cuộc thảo luận hướng tới một giải pháp vững chắc và lâu dài nhằm bảo vệ các quyền hợp pháp của Ukraine và đảm bảo an ninh của nước này cũng như của người dân châu Âu", ông phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X.