Chiến sự Ukraine ngày 1.261: Hai tổng thống Nga - Mỹ sẽ gặp nhau ở UAE?

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp người đồng cấp UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Điện Kremlin hôm 7.8 ảnh: ap

Tổng thống Putin đề cập UAE như một điểm tổ chức tiềm năng

TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là một trong những địa điểm thích hợp để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga bàn về Ukraine.

Ông Putin đã đề cập địa điểm tổ chức tiềm năng trên sau cuộc gặp với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Điện Kremlin ngày 7.8.

Trước câu hỏi bên nào đề nghị gặp trước, ông Putin cho rằng điều đó không quan trọng, và cả Nga lẫn Mỹ đều quan tâm.

Điện Kremlin xác nhận sắp có cuộc gặp Trump - Putin

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết bản thân không hoàn toàn phản đối việc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thêm rằng "cần có những điều kiện nhất định" để cuộc gặp này có thể diễn ra. Chủ nhân Điện Kremlin nhấn mạnh tình hình hiện tại vẫn cách quá xa với mức độ sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy.

Ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, bác bỏ khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc gặp với phía Nga - Mỹ, điều mà Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump đã cân nhắc đến.

“Chúng tôi đề xuất, trước hết là tập trung vào công tác chuẩn bị cho cuộc gặp song phương với ông Trump, và chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất là cuộc gặp này phải thành công và mang lại kết quả thiết thực", TASS dẫn lời ông Ushakov.

Nhà Trắng chưa bình luận về những thông tin trên từ Điện Kremlin.

Ông Zelensky muốn EU phải có ghế trên bàn đàm phán

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump về cuộc xung đột Ukraine đánh dấu sự chấm dứt cho chính sách của Washington dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, lúc đó nhấn mạnh "không có Ukraine thì không bàn về Ukraine". Đây cũng là yêu cầu then chốt của Kyiv, theo AP.

Tổng thống Zelensky cho biết sẽ điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về những diễn biến mới nhất đến từ Mỹ và Nga.

Các nước châu Âu phải được tham gia vào nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến trên lục địa của họ, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh trên Telegram.

"Ukraine không sợ gặp để đối thoại và hy vọng Nga cũng có cách tiếp cận dũng cảm tương tự. Hiện là thời điểm để chấm dứt cuộc chiến", ông bổ sung.

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Kết quả cuộc khảo sát mới nhất được Gallup công bố hôm 7.8 cho thấy người Ukraine đang ngày càng tha thiết muốn đạt được dàn xếp để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Vào năm đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga tiến hành (2022), khoảng 75% người Ukraine bày tỏ mong muốn tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện chỉ còn khoảng 25% giữ quan điểm đó.

Khoảng 7 trong 10 người Ukraine giờ lại muốn các bên thương thuyết để đạt được lệnh ngừng bắn càng nhanh càng tốt.

Ảnh chụp một mục tiêu mà phía tình báo Ukraine nói rằng là tàu đổ bộ nhanh ở bán đảo Crimea ảnh: HUR/Telegram

Giao tranh tiếp diễn

Cũng trong ngày 7.8, Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) thông báo đã tiến hành một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea.

Theo Kyiv Independent, một số mục tiêu bị bắn trúng là tàu đổ bộ nhanh Project 02510 BK-16 và 3 trạm radar đóng vai trò quan trọng cho hệ thống phòng không trên bán đảo.

Các radar bị Ukraine phá hủy gồm Nebo-SVU, radar tầm xa phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo; radar Podlet-K1 để nhận dạng các mục tiêu tầm thấp, và 96L6E, radar di động dùng cho giám sát không phận.

HUR nói rằng sau khi bị tổn thất một loạt tài sản phòng không, phía Nga bắt đầu đưa các vũ khí, khí tài đắt đỏ vào bên trong các cấu trúc vòm.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về những thông tin bị tổn thất như phía Ukraine nêu lên. Bộ chỉ cho biết đã bắn hạ 18 UAV trên bầu trời bán đảo Crimea trong thời gian từ 6 giờ 20 đến 10 giờ 35 (giờ Moscow).

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay Hạm đội Biển Đen nước này đã phá hủy một phương tiện không người lái trên biển của Ukraine hoạt động tại khu vực Biển Đen, theo TASS.

Cùng thời điểm, vào khoảng 12 giờ trưa (giờ Moscow), hệ thống phòng không Nga cũng bắn hạ một UAV cánh cố định trên bầu trời tỉnh Kursk của Nga, gần biên giới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng ghi nhận quân đội Ukraine hôm 7.8 tổn thất hơn 1.335 binh sĩ trên khắp tiền tuyến trong vòng 24 giờ. Kyiv chưa bình luận về thông tin này, cũng như không đưa ra tổn thất ước tính về phần Nga.