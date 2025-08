Thông điệp của ông Trump trước khi 'tối hậu thư' cho Nga hết hạn

Ấn Độ bị tố tài trợ chiến dịch quân sự của Nga

Phó chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller ngày 3.8 cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine bằng cách mua dầu từ Moscow, theo Reuters. "Nhiều người sẽ bị sốc khi biết rằng Ấn Độ đang cùng Trung Quốc mua dầu của Nga", ông Miller phát biểu trong một chương trình của kênh Fox News.

Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của phía Ấn Độ đối với cáo buộc từ ông Miller. Reuters hôm 2.8 dẫn các nguồn tin chính phủ Ấn Độ khẳng định New Delhi sẽ tiếp tục mua dầu từ Moscow bất chấp các mối đe dọa trừng phạt từ Washington D.C. Mức thuế 25% của Mỹ đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Ấn Độ đã có hiệu lực từ ngày 1.8 do New Delhi mua thiết bị quân sự và năng lượng từ Nga, theo Reuters.