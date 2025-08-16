Tổng thống Trump nói gì sau cuộc gặp được 'điểm 10' với Tổng thống Putin?

Sau cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giờ đây phải chịu trách nhiệm chính để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News ngay sau cuộc gặp, ông Trump nhấn mạnh: "Bây giờ mọi thứ phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky để hoàn thành việc này. Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin cùng tôi, theo tôi đoán". Ông Trump khẳng định cả hai lãnh đạo Nga và Ukraine đều muốn ông có mặt và hứa sẽ đến dự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc họp báo chung tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8 ẢNH: REUTERS

Mỹ sẽ đảm bảo an ninh

Tổng thống Trump tiết lộ rằng ông và Tổng thống Putin đã "phần lớn" đồng ý về việc trao đổi lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ để chấm dứt xung đột Ukraine.

Khi được nhà báo của Fox News hỏi về các nhượng bộ lãnh thổ có thể trao cho Nga những vùng đất mà nước này chưa từng kiểm soát trước đây và các đảm bảo an ninh tiềm năng của Mỹ cho Ukraine, Tổng thống Trump nói rằng đây là điểm đồng thuận với Tổng thống Putin.

"Tôi nghĩ đó là những điểm mà chúng tôi đã đàm phán, và chúng tôi phần lớn đã đồng ý về những điểm này. Thực ra, tôi nghĩ chúng tôi đồng ý về rất nhiều thứ," ông nói.

Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp là "nồng ấm" và gọi Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo "mạnh mẽ" và "cứng rắn", nhưng nhấn mạnh Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, phải đồng ý với thỏa thuận. Ông khuyên ông Zelensky "phải đạt được thỏa thuận", nhưng không nói rõ theo cách nào.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tuyên bố tạm hoãn áp đặt "hậu quả nghiêm trọng" là các lệnh trừng phạt lên Nga, vốn được ông đe dọa trước đó để gây áp lực buộc Moscow dừng chiến sự. Ông cho biết cuộc gặp "rất thành công" khiến các biện pháp trừng phạt chưa cần thiết, nhưng có thể xem xét lại trong vài tuần tới.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump mô tả cuộc gặp với ông Putin là "hoàn hảo, 10/10 điểm" nhờ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc hạt nhân dù chưa đạt thỏa thuận. Ông cho biết cả hai đã đồng thuận "về nhiều điểm" và chỉ còn "một hoặc hai vấn đề quan trọng" cần giải quyết. Tuy nhiên, ông Trump từ chối tiết lộ chi tiết về các trở ngại chính, chỉ nói rằng ông tin có "khả năng cao" đạt được thỏa thuận.

Ông Trump thừa nhận sai lầm

Dù không đạt được thỏa thuận ngừng bắn như kỳ vọng, Tổng thống Mỹ vẫn tự tin khẳng định ông có "khả năng đặc biệt để chấm dứt các cuộc chiến". Ông lặp lại tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu từ năm 2014 và leo thang vào năm 2022, sẽ không xảy ra nếu ông là tổng thống. Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai cường quốc Mỹ và Nga hợp tác, đồng thời cho rằng mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin đã bị cản trở bởi cuộc điều tra "giả mạo" về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Cuộc gặp tại Alaska đánh dấu nỗ lực mới nhất của ông Trump trong việc làm trung gian cho hòa bình ở Ukraine, sau lời hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông có thể chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông tự tin rằng hòa bình có thể xảy ra "tương đối sớm" nhưng cũng thừa nhận đã dự đoán sai khi đánh giá xung đột Nga-Ukraine là xung đột dễ giải quyết nhất. "Tôi từng nghĩ đây là cuộc xung đột dễ nhất trong tất cả, nhưng nó lại là vụ khó nhất", ông Trump nói.

Trong khi đó, nhà báo Sean Hannity ca ngợi Tổng thống Trump vì đã làm dịu một số xung đột toàn cầu trong 6 tháng qua, dù không nêu rõ chi tiết. Ông Trump kết thúc phỏng vấn với lời khẳng định: "Chiến tranh là rất tồi tệ, và tôi dường như có khả năng chấm dứt chúng".