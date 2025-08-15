Trước khi gặp ông Putin, ông Trump gửi thông điệp cho Nga lẫn Ukraine

Chuyến bay đưa ông Trump đến Alaska dự kiến kéo dài 7 giờ, theo tờ The Guardian. Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến diễn ra vào 11 giờ ngày 15.8 (2 giờ ngày 16.8, giờ Việt Nam), theo Reuters dẫn lịch trình do Nhà Trắng công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một để khởi hành đến Alaska ngày 15.8 Ảnh: Reuters

Tháp tùng Tổng thống Trump có Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe, cùng các cố vấn cấp cao khác, theo Nhà Trắng.

Phát biểu với giới phóng viên trên chiếc Không lực Một, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Putin là "một người thông minh" và hai ông "hòa hợp", với "mức độ tôn trọng cao từ cả hai phía", theo The Guardian.

Mặt khác, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Moscow có thể phải đối mặt với hậu quả kinh tế "nghiêm trọng" nếu hội nghị thượng đỉnh Alaska không đạt được tiến triển hướng tới kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Đài RT.

Hai Tổng thống Trump, Putin nói gì trước cuộc gặp thượng đỉnh?

Khi được hỏi liệu cuộc hội đàm với ông Putin sắp tới có đề cập các vấn đề lãnh thổ hay không, ông Trump trả lời: "Những vấn đề đó sẽ được thảo luận, nhưng tôi phải để Ukraine đưa ra quyết định... tôi không ở đây để đàm phán cho Ukraine". Tổng thống Trump cho hay mục tiêu của ông là đưa hai bên bắt đầu đàm phán, còn vấn đề trao đổi lãnh thổ sẽ được giải quyết sau.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã không hứa hẹn sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 3 năm rưỡi, nói rằng ông cởi mở với ý tưởng này nhưng châu Âu sẽ phải dẫn đầu. Ông Trump nói rõ rằng các biện pháp như thế sẽ không bao gồm việc Ukraine gia nhập NATO.

Cùng lúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska nên mở ra con đường hướng tới một "nền hòa bình công bằng" cũng như các cuộc đàm phán ba bên thực chất giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ.

"Đã đến lúc chấm dứt xung đột, và Nga phải thực hiện các bước cần thiết. Chúng tôi đang trông cậy vào Mỹ", ông Zelensky viết trên Telegram.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn mới từ Tổng thống Trump cũng như Tổng thống Zelensky.