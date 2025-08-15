Mật vụ Mỹ chạy đua với thời gian chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska

Bloomberg ngày 14.8 đưa tin hàng trăm nhân viên Mật vụ Mỹ đã đến Anchorage để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga vào ngày 15.8 (rạng sáng 16.8, giờ Việt Nam), diễn ra tại căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson.

Căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson tại Anchorage, bang Alaska, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 15.8 ẢNH: REUTERS

Địa điểm họp được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cách đây một tuần, khiến lực lượng an ninh phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ như vậy.

Thống đốc Alaska Mike Dunleavy cho biết địa phương đang trong mùa cao điểm du lịch nên các dịch vụ như khách sạn, cho thuê xe đều kín lịch. Tuy nhiên, nhờ sự kiện diễn ra trong căn cứ quân sự nên vấn đề được giảm nhẹ đôi chút.

Ông Dunleavy nói rằng thành phố Anchorage từng tiếp đón giáo hoàng, cựu tổng thống, nhưng hội nghị lần này là một trong những sự kiện lớn nhất diễn ra tại thành phố.

Những nhân vật đáng chú ý trong đoàn đàm phán Nga - Mỹ tại Alaska

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết công tác an ninh đã biến thành cuộc chạy nước rút. Mặc dù tổ chức hội nghị trên đất Mỹ giúp Mật vụ có thể vận chuyển vũ khí, trang thiết bị liên lạc, y tế dễ dàng hơn, nhưng vị trí địa lý của Alaska đặt ra thách thức lớn về hậu cần.

Do thành phố Anchorage có lượng phòng khách sạn và xe cho thuê hạn chế nên các cơ quan phải vận chuyển phương tiện và các thiết bị khác từ lục địa Mỹ đến.

Các nhà báo bên ngoài cổng căn cứ Elmendorf-Richardson ngày 14.8 ẢNH: AP

Theo Bloomberg, các khách sạn trong trung tâm thành phố đã kín chỗ, bãi đậu xe cho thuê được làm trống sẵn cho các đoàn xe lớn. Người môi giới bất động sản Beau Disbrow tại Anchorage nói với Bloomberg rằng đã bất ngờ khi nhận cuộc gọi từ Mật vụ Mỹ để thuê nhà ngắn hạn. Sau đó, ông lại nhận cuộc gọi từ Lãnh sự quán Nga tại New York với đề nghị tương tự nhưng đã hết nhà nên đã giới thiệu họ với một người bạn trong nghề.

Các đặc vụ mặc vest và đeo tai nghe xuất hiện ở các giao lộ trong khi đặc vụ "chìm" cũng hiện diện ở các địa điểm.

Lối vào căn cứ Elmendorf-Richardson hôm 13.8 ẢNH: AFP

Mật vụ Mỹ ra tuyên bố cho biết an toàn của tổng thống là ưu tiên của cơ quan, song từ chối thảo luận về các biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.

Theo Reuters, Nhà Trắng đã công bố lịch trình, theo đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào 11 giờ ngày 15.8 (2 giờ ngày 16.8, giờ Việt Nam). Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng vào 6 giờ 45 ngày 15.8 (17 giờ 45 ngày 15.8, giờ Việt Nam) để đến Anchorage và dự kiến rời khỏi thành phố sau khi kết thúc hội nghị vào 17 giờ 45 cùng ngày (8 giờ 45 ngày 16.8, giờ Việt Nam). Nhà lãnh đạo dự kiến về đến Nhà Trắng vào rạng sáng 16.8 giờ địa phương.

Hãng TASS đưa tin Tổng thống Putin đã ghé thành phố Magadan ở vùng Viễn Đông Nga vào ngày 15.8 để dự một số sự kiện, trên đường di chuyển sang Alaska.