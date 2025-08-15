Những nhân vật đáng chú ý trong đoàn đàm phán Nga - Mỹ tại Alaska

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 14.8 cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska (Mỹ) sẽ bắt đầu vào 11 giờ 30, giờ địa phương (2 giờ 30 sáng 16.8, giờ Việt Nam) giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump kèm phiên dịch, theo đài RT.

Ông Ushakov cho biết ngoài hai tổng thống và 5 thành viên của mỗi phái đoàn tham dự đàm phán, sẽ có một nhóm chuyên gia ở gần đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lần gặp tại Helsinki (Phần Lan) năm 2018 ẢNH: AP

Sau khi hai lãnh đạo gặp nhau, đàm phán chuyển sang hình thức mở rộng với phái đoàn 2 bên và sẽ có buổi ăn trưa làm việc. Ông Ushakov cho biết phái đoàn Nga gồm các quan chức "cấp rất cao", gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên tổng thống về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev và ông Ushakov.

Theo đó, ông Dmitriev được phía Nga cho là nhân vật chủ chốt trong quá trình giải quyết xung đột Ukraine. CNN thì đưa tin rằng ông Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, là nhân vật quan trọng trong đối thoại giữa Nga và chính quyền ông Trump. Sự có mặt của ông gợi ý việc đàm phán về thỏa thuận kinh tế tiềm tàng giữa hai nước sẽ nằm trong nghị trình.

Đáng chú ý, phái đoàn không có Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, người làm trưởng đoàn đàm phán trực tiếp của Nga với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong năm nay. Ông Medinsky cũng từng đại diện Moscow trong lần đối thoại tại Istanbul hồi tháng 3.2022. Việc ông Medinsky vắng mặt gợi ý Nga thiếu sẵn sàng cho việc gặp trực tiếp Ukraine, theo Euronews.

Phía Mỹ chưa công bố quan chức nào sẽ có mặt tại bàn đàm phán ở Alaska. Tổng thống Trump ngày 14.8 tỏ ra lạc quan về khả năng hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời gợi ý hai nhà lãnh đạo của hai nước sẽ gặp nhau tiếp, có thể tại Alaska, theo Reuters.

"Chúng tôi có cuộc gặp với Tổng thống Putin vào ngày mai. Tôi cho rằng đó sẽ là cuộc gặp tốt đẹp. Nhưng cuộc gặp quan trọng hơn sẽ là cuộc gặp thứ hai mà chúng tôi đang lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống (Ukraine Volodymyr) Zelensky, tôi và có thể một số lãnh đạo châu Âu. Có thể không. Chúng ta sẽ chờ xem", ông Trump nói.

"Ngày mai, tất cả những gì tôi muốn làm là sắp đặt cho cuộc gặp kế tiếp, nên diễn ra ngay sau đó. Tôi muốn thấy nó xảy ra, có thể tại Alaska", ông Trump nói thêm.

Trợ lý Ushakov của Nga cho biết hai tổng thống sẽ phát biểu mở màn ngắn trước báo chí và sau đàm phán sẽ có cuộc họp báo chung. Ông dự báo thời gian họp tùy thuộc vào quá trình thảo luận đi đến đâu nhưng xác nhận phái đoàn Nga sẽ về nước ngay sau khi đàm phán kết thúc.