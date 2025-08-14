Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Điện Kremlin thông tin về chi tiết cuộc gặp giữa hai tổng thống Trump-Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
14/08/2025 18:47 GMT+7

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm nay 14.8 đã thông báo một số chi tiết về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp diễn ra ở bang Alaska (Mỹ).

Cụ thể, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay cuộc hội đàm giữa Tổng thống PutinTổng thống Trump ở Alaska dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ 30 ngày 15.8 (2 giờ 30 ngày 16.8, giờ Việt Nam), theo AFP.

Ông Ushakov nói rằng hai nhà lãnh đạo sẽ gặp riêng và chỉ có phiên dịch viên được tháp tùng. Sau đó, phái đoàn hai nước sẽ hội đàm và hai tổng thống sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung, theo ông Ushakov.

Điện Kremlin thông báo chi tiết về cuộc gặp Trump-Putin sắp tới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm ở bang Alaska (Mỹ)

Ảnh: AFP

Ông Ushakov cho biết thêm trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài 3 năm rưỡi qua. Ông Ushakov nhấn mạnh "hiển nhiên với mọi người" rằng Ukraine sẽ là trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, nhưng các vấn đề an ninh và quốc tế rộng lớn hơn cũng sẽ được thảo luận.

"Dự kiến sẽ có trao đổi quan điểm về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Tôi muốn lưu ý rằng sự hợp tác này có tiềm năng rất lớn, nhưng tiếc là cho đến nay vẫn chưa được khai thác", ông Ushakov nói.

Ông Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết thêm các thành viên khác trong phái đoàn Nga dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska sẽ là Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga, xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư Scherbynivka và Andriivka-Klevtsove ở Donetsk, miền đông Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố máy bay không người lái của họ đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Volgograd của Nga trong đêm 13.8 và rạng sáng 14.8, gây ra những đám cháy lớn. Quân đội Ukraine khẳng định nhà máy này đang cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của hai bên đối với tuyên bố mới của đối phương.

Mỹ tính mời Tổng thống Ukraine tới nơi tổ chức cuộc gặp Trump - Putin?

Mỹ tính mời Tổng thống Ukraine tới nơi tổ chức cuộc gặp Trump - Putin?

Nhà Trắng được cho là đang cân nhắc việc mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Alaska - nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15.8.

Ông Trump phát cảnh báo trước thềm gặp ông Putin

Xem thêm bình luận