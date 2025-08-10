Mỹ tính mời Tổng thống Ukraine tới nơi tổ chức cuộc gặp Trump - Putin?

"Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với cả 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine. Hiện tại, Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương Mỹ - Nga theo yêu cầu của Tổng thống Putin", một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với kênh truyền hình NewsNation ngày 9.8.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Ukraine Zelensky có tham dự cuộc họp với 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague (Hà Lan) ngày 25.6.2025 ẢNH: REUTERS

Giới chức Mỹ, Nga, Ukraine chưa bình luận chính thức về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 9.8 cho biết thỏa thuận tiềm năng để chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả 2 bên". Thỏa thuận này có thể yêu cầu Ukraine phải nhượng lại một phần đáng kể lãnh thổ của mình, một điều khoản mà phía Kyiv và các quốc gia châu Âu cho rằng sẽ chỉ khuyến khích sự thù địch của Nga.

Trong một diễn biến khác, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gặp Ngoại trưởng Anh David Lammy, đại diện của Ukraine cùng các đồng minh châu Âu tại Chevening House (Anh) ngày 9.8 để thảo luận về nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau cuộc họp, các đại diện Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh và Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã ra tuyên bố chung hoan nghênh những nỗ lực của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine và gây áp lực lên Nga.

Reuters dẫn tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi chia sẻ niềm tin rằng giải pháp ngoại giao phải bảo vệ được lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và châu Âu. Chúng tôi đồng ý rằng những lợi ích thiết yếu này bao gồm nhu cầu về các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy, cho phép Ukraine bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Các quan chức châu Âu cũng khẳng định: "Con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine". Các quan chức cũng nhấn mạnh "nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ lực", đồng thời cho rằng "các cuộc đối thoại hiện tại nên là điểm khởi đầu của các cuộc đàm phán sau này".

Theo The Wall Street Journal, các quan chức châu Âu đã đưa ra một đề xuất gồm yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn trước khi thực hiện bất kỳ hướng giải quyết nào khác, cũng như việc trao đổi lãnh thổ nào phải "có đi có lại" với các đảm bảo an ninh chắc chắn cho Ukraine.

Reuters dẫn lời một nhà đàm phán châu Âu cho biết: "Bạn không thể bắt đầu một tiến trình bằng cách nhượng lại lãnh thổ giữa lúc đang giao tranh".

Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc họp "kéo dài hàng giờ" tại Chevening "đã tạo ra tiến triển đáng kể hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột ở Ukraine của Tổng thống Trump, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska".

Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky ngày 9.8 cho biết cuộc họp giữa giới chức từ Ukraine và các nước đối tác châu Âu đã diễn ra mang tính xây dựng, đồng thời nói thêm rằng các lập luận của Kyiv đã được lắng nghe và các mối nguy hiểm đã được tính đến.

Theo ông Zelensky, các quan chức từ Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan và Ba Lan đã tham gia cuộc họp, nhằm mục đích củng cố lập trường để đạt được lệnh ngừng bắn. "Con đường dẫn đến hòa bình cho Ukraine phải được xác định cùng nhau và chỉ cùng với Ukraine, đây là nguyên tắc then chốt", ông Zelensky phát biểu.