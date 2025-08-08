Lãnh đạo Nga - Trung điện đàm trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi thấy Nga và Mỹ vẫn duy trì đối thoại bất chấp những khác biệt giữa 2 nước, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV ngày 8.8 đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga ngày 8.5.2025 ẢNH: AP

Ông Tập cho biết Trung Quốc hoan nghênh việc duy trì liên lạc giữa Nga - Mỹ, ủng hộ mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Moscow và Washington, và khuyến khích tiến triển hướng tới giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh các vấn đề phức tạp không dễ giải quyết, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán để giải quyết các xung đột khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã thông báo cho ông Tập Cận Bình về hoạt động trao đổi thông tin gần đây giữa Nga và Mỹ, đồng thời cho biết Moscow sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post.

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo 2 nước cũng đánh giá cao mức độ tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa.

CCTV cho biết cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Tập được thực hiện theo yêu cầu của Điện Kremlin.

Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Nga - Trung Quốc được tổ chức trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Điện Kremlin ngày 7.8 cho biết ông Putin và ông Trump đã đồng ý gặp nhau trong "những ngày tới" để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.