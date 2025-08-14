Ông Trump phát cảnh báo trước thềm gặp ông Putin

Trước câu hỏi Nga có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào nếu Tổng thống Putin không đồng ý chấm dứt xung đột ở Ukraine sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới hay không, ông Trump trả lời: "Có, họ sẽ phải đối mặt".

Khi được hỏi liệu những hậu quả đó sẽ là lệnh cấm vận hay thuế quan, ông Trump nói với các phóng viên: "Tôi không cần phải nói. Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15.8 Ảnh: AFP

Mặt khác, Tổng thống Trump cũng mô tả mục đích của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra ở bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15.8 là "chuẩn bị" cho một cuộc gặp tiếp theo nhanh chóng, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chúng tôi sẽ có cuộc gặp thứ hai nhanh chóng. Tôi muốn thực hiện điều đó gần như ngay lập tức, và chúng tôi sẽ có một cuộc gặp thứ hai nhanh chóng giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi tham dự", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump không đưa ra khung thời gian cho cuộc gặp thứ hai, theo Reuters. Trong khi đó, Đài truyền hình CBS News dẫn một nguồn thạo tin cho rằng chính quyền Trump đang tìm kiếm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tuần tới.

Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ lãnh thổ

Lằn ranh đỏ

Trước đó cùng ngày, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky đã nói chuyện với ông Trump trong một cuộc gọi do Đức chủ trì nhằm vạch ra những lằn ranh đỏ trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Alaska.

"Chúng tôi đã có một cuộc gọi rất hiệu quả. Ông ấy đã tham gia cuộc gọi. Tổng thống Zelensky cũng tham gia cuộc gọi. Tôi đánh giá nó 10 điểm, rất thân thiện", ông Trump nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay Tổng thống Trump đã đồng ý Ukraine phải tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc nhượng lãnh thổ, trong khi Tổng thống Zelensky nói rằng Tổng thống Trump ủng hộ ý tưởng đảm bảo an ninh cho Ukraine trong một giải pháp hậu xung đột.

"Tổng thống Trump đã rất rõ ràng rằng Mỹ muốn đạt được lệnh ngừng bắn tại cuộc họp này ở Alaska. Điểm thứ hai mà Tổng thống Trump đã nêu rất rõ ràng là các lãnh thổ thuộc về Ukraine không thể được đàm phán và chỉ có Tổng thống Ukraine mới có thể đàm phán", ông Marcon nói thêm.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thì nhấn mạnh phải tiếp tục áp dụng nguyên tắc biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực. "Nếu phía Nga không có động thái nào ở Alaska, thì Mỹ và những người châu Âu chúng ta nên... tăng cường áp lực", ông Merz nói.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn của các nhà lãnh đạo nói trên.

Ông Trump không định thảo luận phân chia lãnh thổ với ông Putin?

Trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến sẽ thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài ba năm rưỡi.

Ông Trump trước đó đã tuyên bố cả hai bên sẽ phải trao đổi lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người và khiến hàng triệu người phải di dời, theo Reuters.

Tuy nhiên, Đài NBC News dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu nói trên, Tổng thống Trump cho hay ông không có ý định thảo luận về bất kỳ khả năng phân chia lãnh thổ nào khi ông gặp Tổng thống Putin tại Alaska.

Trong khi đó, tờ The Telegraph ngày 13.8 đưa tin Tổng thống Trump đang chuẩn bị đề nghị cung cấp cho Tổng thống Putin quyền tiếp cận khoáng sản đất hiếm và các ưu đãi kinh tế khác nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Gói đề xuất mới được cho là bao gồm việc cho phép Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Alaska và dỡ bỏ một số lệnh cấm vận của Mỹ đối với ngành hàng không của Nga, vốn đang gặp khó khăn dưới sức nặng của các lệnh cấm vận quốc tế, theo The Telegraph.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các quan chức cấp cao khác được cho là đang làm việc chặt chẽ với Tổng thống Trump để hoàn thiện các đề xuất trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska.

Nga lâu nay khẳng định một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine không gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận lãnh thổ thực tế mới trên thực địa. Kyiv đã bác bỏ những điều khoản này, theo Đài RT.

Một cuộc thăm dò của công ty Gallup được công bố vào tuần trước cho thấy 69% người Ukraine ủng hộ việc chấm dứt xung đột thông qua đàm phán càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cũng cho thấy người Ukraine không muốn hòa bình bằng bất cứ giá nào nếu điều đó đồng nghĩa với những nhượng bộ lãnh thổ đáng kể, theo Reuters.