Ông Trump và ông Putin sẽ gặp nhau tại căn cứ quân sự ở Alaska

CNN ngày 13.8 dẫn lời các quan chức Nhà Trắng xác nhận căn cứ hỗn hợp Elmendoft-Richardson tại thành phố Anchorage (bang Alaska, Mỹ) sẽ là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga ngày 15.8 để bàn về cuộc xung đột tại Ukraine.

Anchorage là thành phố đông dân nhất Alaska. Các quan chức cho biết Mỹ đã gặp những thách thức lớn trong việc tìm kiếm một địa điểm đảm bảo an ninh cho cuộc gặp.

Máy bay chiến đấu tại căn cứ hỗn hợp Elmendoft-Richardson thuộc thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ẢNH: Căn cứ hỗn hợp Elmendoft-Richardson

Do hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm tại Alaska nên các lựa chọn đã bị hạn chế. Sau khi cân nhắc một số nơi tại Juneau và Fairbanks, các nhà tổ chức đã quyết định chọn Anchorage vì đó là nơi có hạ tầng cần thiết.

Các nguồn tin cho hay Nhà Trắng không muốn tiếp đón Tổng thống Nga tại một cơ sở quân sự Mỹ nhưng do hạn chế lựa chọn nên buộc phải chọn căn cứ Elmendoft-Richardson ở phía bắc thành phố để gia tăng an ninh cho cuộc gặp lịch sử.

Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa chính thức xác nhận. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12.8 cho biết hai lãnh đạo sẽ gặp một đối một và miêu tả đó là "bài tập lắng nghe" cho Tổng thống Trump.

Elmendoft trước đây là căn cứ không quân và Richardson là căn cứ lục quân, sau đó được sáp nhập lại vào năm 2010.

Theo tờ The New York Times, Tổng thống Trump từng đến căn cứ tại Anchorage nhiều lần từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 1 vào năm 2017. Cuộc gặp sắp tới sẽ là lần đầu tiên ông quay lại Alaska từ khi nhậm chức nhiệm kỳ 2 hồi tháng 1.

Một quan chức Mỹ nói rằng tổ chức họp tại căn cứ sẽ giúp Tổng thống Trump dễ dàng di chuyển với quãng đường ngắn, ngoài ra căn cứ quân sự còn là nơi đảm bảo an ninh hơn.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ Elmendoft-Richardson năm 2019 ẢNH: AFP

Theo CNN, Nga đã tỏ ra ngần ngại về việc gặp tại châu Âu trong khi Tổng thống Putin nói UAE là địa điểm hoàn toàn phù hợp, nhưng Nhà Trắng không muốn đi xa đến Trung Đông, nơi ông Trump đã đến thăm vào tháng 5.

Lần gần nhất Tổng thống Putin gặp một Tổng thống Mỹ là vào năm 2021 tại Geneva (Thụy Sĩ), đó là cuộc gặp ông Joe Biden.

Ông Trump từng gặp ông Putin nhiều lần, gồm cuộc gặp song phương kéo dài hơn 2 giờ tại Helsinki (Phần Lan) vào năm 2018. Khi đó, chỉ có phiên dịch có mặt trong phòng họp của hai lãnh đạo.