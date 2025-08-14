Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Nga đạt bước tiến quân sự lớn trước thềm thượng đỉnh Trump - Putin

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/08/2025 11:51 GMT+7

Quân đội Nga được cho là đã đạt nhiều bước tiến đáng kể trong chiến dịch tại Ukraine những ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga.

AFP ngày 14.8 dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho hay quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thêm 110 km2 vào ngày 12.8 so với một ngày trước đó. Đây được xem là bước tiến lớn nhất của Moscow trong vòng 24 giờ tính từ từ cuối tháng 5.2024.

Trong những tháng gần đây, Moscow thường mất 5 - 6 ngày để tiến triển với tốc độ như trên. Vào ngày 13.8, quân đội nước này tuyên bố kiểm soát thêm 2 ngôi làng gần thành phố Dobropillya, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

- Ảnh 1.

Quân đội Nga huấn luyện sử dụng chất nổ tại tỉnh Luhansk, lãnh thổ Ukraine mà Nga hồi tháng 7 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tỉnh trưởng Donetsk của Ukraine Vadym Filashkin cho biết vùng này bắt đầu quá trình sơ tán bắt buộc các gia đình có trẻ em ra khỏi thành phố Bilozerske và nhiều khu định cư khác.

Nga được cho là kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ tại Ukraine. Moscow tuyên bố có những bước tiến trong ngày 13.8, thời điểm các nhà lãnh đạo châu Âu tổ chức họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.8 nói rằng Nga đã tiến thêm khoảng 10 km gần thành phố Dobropillia, song khẳng định các đơn vị Moscow hướng đến thành phố trên sẽ bị quân đội Ukraine sớm đánh bại.

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Trên thực địa, Moscow cũng đang áp sát thành phố Pokrovsk ở Donetsk, trung tâm công nghiệp của Ukraine mà Nga muốn kiểm soát.

Giới quan sát nhận định nỗ lực phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk sẽ mang tính bước ngoặt, khi việc mất thành phố này sẽ mang lại cho Nga lợi thế lớn cả về quân sự lẫn chính trị và ngoại giao.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Kyiv đã tấn công một trạm bơm dầu ở tỉnh Bryansk (Nga) vào tối 13.8. Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ.

