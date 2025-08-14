Chiến sự Ukraine ngày 1.267: Kyiv tấn công cơ sở dầu mỏ của Nga

Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho hay UAV của nước này đã nhắm vào trạm bơm dầu Unecha thuộc mạng lưới đường ống Transneft Druzhba, gây ra đám cháy lớn. Đây là một trong những điểm nút lớn nhất của hệ thống Druzhba, dài khoảng 9.000 km và được sử dụng để cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, theo The Kyiv Independent.

Khói bốc lên gần trạm bơm dầu Unecha ở tỉnh Bryansk, Nga ngày 13.8.2025 ẢNH: Bộ Tổng tham mưu Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận vụ tấn công trên, cho biết trạm Unecha hỗ trợ vận chuyển 2 đường ống có công suất hàng năm là 60 triệu tấn. Quân đội Ukraine cho hay: "Đã có thiệt hại và đám cháy lớn tại khu vực tòa nhà trạm bơm hỗ trợ", đồng thời cho biết thêm có báo cáo về các vụ nổ gần bồn chứa dầu.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.8 cho biết lực lượng phòng không của nước này đã chặn và phá hủy 46 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực chỉ trong một đêm. Trong đó có 15 thiết bị bị bắn rơi trên tỉnh Bryansk, 11 ở tỉnh Volgograd, 7 ở tỉnh Rostov, 5 ở Krasnodar Krai, 2 ở mỗi tỉnh Belgorod và Voronezh, 2 ở vùng Crimea do Nga kiểm soát, 2 trên biển Azov.

Tại khu vực Krasnodar Krai, chính quyền địa phương cho hay mảnh vỡ UAV rơi xuống một nhà máy lọc dầu ở thành phố Slavyansk-na-Kubani, làm cháy một xe tải.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 49 UAV tấn công loại Shahed, các phương tiện bay không người lái khác và 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, KN-23. Phía Ukraine đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 32 UAV và 2 tên lửa khác trên bầu trời miền bắc và miền đông Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên và luôn bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường.

Tổng thống Ukraine không nhượng bộ Donbass, Mỹ ít kỳ vọng về cuộc gặp Trump-Putin

Nga khẳng định lập trường về Ukraine

Nga ngày 13.8 cho biết lập trường của nước này về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine không thay đổi - đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào năm 2024, trong đó nêu rõ các điều kiện chấm dứt xung đột gồm Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Theo ông Alexey Fadeev Fadeev, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đến nay vẫn duy trì quan điểm này. Ông cũng chỉ trích các cuộc tham vấn ngoại giao của châu Âu với Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo vị quan chức Nga, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ thảo luận về "tất cả những vấn đề tồn đọng" trong quan hệ song phương khi gặp nhau tại Alaska vào 15.8 tới.

Liên quan diễn biến hòa đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13.8 đã đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông Serhii Nykyforov, phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, cho biết ông Zelensky và ông Merz sẽ có cuộc gặp song phương trước khi tham gia hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc họp này cũng nằm trong khuôn khổ hoạt động của "Liên minh sẵn sàng hành động".

Nga đột phá gần Pokrovsk, Ukraine điều quân đoàn Azov tăng viện

Nga, Belarus sẽ triển khai vũ khí hạt nhân, tên lửa Oreshnik trong tập trận

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ngày 13.8 cho biết cuộc tập trận quân sự Zapad-2025 sắp tới giữa Nga và Belarus sẽ bao gồm hoạt động lập kế hoạch thực hành triển khai vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa Oreshnik.

"Người đứng đầu nhà nước yêu cầu chúng ta phải sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra", Hãng thông tấn Belta dẫn lời ông Khrenin phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin trong một cuộc tập trận quân sự ngày 7.5.2024 ẢNH: Bộ Quốc phòng Belarus

Cuộc tập trận quân sự Nga - Belarus, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9, là một trong những cuộc tập trận quy mô lớn nhất của quân đội 2 nước. Mặc dù Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận "hơn 13.000 người tham gia", nhưng ước tính của NATO cho thấy cuộc tập trận có thể có sự tham gia của tới 150.000 quân.

Ukraine và các nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại rằng tập trận Zapad-2025 có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho hành động tấn công tiềm tàng trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có hồi kết, theo The Kyiv Independent.

Ba Lan cảnh báo rằng lực lượng của nước này sẽ đáp trả bằng cách tổ chức các cuộc tập trận quân sự với các đồng minh NATO, trong khi Lithuania cũng đã tiến hành cuộc tập trận riêng vào đầu tháng 8.

Bộ trưởng Belarus Khrenin cáo buộc NATO sử dụng cuộc tập trận Zapad-2025 làm cái cớ cho các cuộc tập trận của riêng mình, cảnh báo rằng Belarus "có phương tiện để trả đũa" bất kỳ dấu hiệu tấn công nào. Ông Khrenin cho biết: "Belarus đang theo dõi chặt chẽ tình hình dọc biên giới phía tây và phía bắc và sẽ không là người quan sát thụ động trước hoạt động quân sự hóa và quân sự đang diễn ra".

Thủ tướng Hungary: Nga đã thắng trong cuộc chiến ở Ukraine

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 12.8 tuyên bố Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Brussels (Bỉ) ngày 26.6.2025 ẢNH: AFP

"Chúng ta đang nói như thể đây là một cuộc xung đột không hồi kết, nhưng không phải vậy. Người Ukraine đã thua cuộc chiến. Nga đã thắng cuộc chiến này", ông Orban trả lời kênh Youtube Patriot. Ông nhấn mạnh: "Câu hỏi duy nhất là khi nào và trong hoàn cảnh nào phương Tây sẽ thừa nhận điều này đã xảy ra và hậu quả của tất cả những điều này sẽ là gì."

Nhà lãnh đạo Hungary cho rằng châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán với Tổng thống Putin dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và hiện có nguy cơ tương lai của châu Âu sẽ được định đoạt nếu châu lục này không tham gia đàm phán. "Nếu bạn không ngồi vào bàn đàm phán, bạn sẽ bị đưa vào danh sách trừng phạt", theo ông Orban.

Là thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và NATO, Hungary thường xuyên phản đối các chính sách của các nước thành viên liên quan xung đột Ukraine kể từ tháng 2.2022, đặc biệt là việc cung cấp vũ khí cho Kyiv và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Thụy Sĩ ngày 12.8 cho biết nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt Nga, tập trung lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ. Theo đó, Thụy Sĩ cũng sẽ hạ giá trần dầu và áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tàu "hạm đội bóng tối" của Nga.

Thụy Sĩ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân và 3 thực thể có liên quan sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Moldova và đóng băng tài sản của 8 công ty quốc phòng Belarus, theo The Kyiv Independent.