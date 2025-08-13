Chiến sự Ukraine ngày 1.266: Nga bất ngờ tiến sâu ở Donetsk

Nga mở rộng kiểm soát Donetsk

Bản đồ ước tính mức độ tiến quân của lực lượng Nga ở Donetsk tính đến ngày 11.8 ảnh: DeepState / OpenStreetMaps

AFP dẫn chi tiết mới bổ sung trên bản đồ chiến sự do DeepState công bố hôm 12.8 cho thấy lực lượng Nga vài ngày qua đã tiến sâu ít nhất 10 km về phía bắc theo hai mũi tấn công ở Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo giới phân tích, chuyển động này là một phần trong nỗ lực của quân đội Nga nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Kết quả là thị trấn Dobropillia đang trở thành mục tiêu tấn công của các máy bay không người lái (UAV) Nga.

Dobropillia nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 94 km về hướng tây bắc và cách thị trấn Pokrovsk, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt, khoảng 22 km về hướng bắc.

Trang Kyiv Independent cùng ngày dẫn lời phía quân đội Ukraine xác nhận đã có nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã lách được hệ thống phòng thủ của Ukraine gần thị trấn Dobropillia. Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng diễn biến này chưa đủ điều kiện để được xem là đột phá chiến thuật của phía Nga.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Lãnh đạo EU ra tuyên bố chung

Ảnh chụp từ đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 12.8 cho thấy hình ảnh một binh sĩ Nga phất cờ ở Yablunivka thuộc Donetsk ảnh: bộ quốc phòng nga

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở bang Alaska (Mỹ) ngày 15.8 tới, giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) thông qua tuyên bố chung về chủ quyền Ukraine, nhấn mạnh quyền tự quyết của nước này, theo tờ The Guardian hôm 12.8.

Tuyên bố chung về chủ quyền Ukraine được tất cả lãnh đạo EU ký kết, trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orban, trước hội nghị trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13.8. Đây là hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất chiến lược trước khi diễn ra cuộc gặp ở Alaska giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ.

Ông Trump nói cả Nga lẫn Ukraine đều cần nhượng bộ lãnh thổ

Trong khi Tổng thống Trump mô tả cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới đây là dịp "thăm dò ý kiến" để đánh giá mức độ sẵn sàng thỏa hiệp của Tổng thống Nga, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại chủ nhân Nhà Trắng có thể tiến tới ký kết tuyên bố chung với ông Putin.

"Các cuộc đàm phán thực chất chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn hoặc giảm leo thang xung đột", theo tuyên bố chung của EU trước khi họp trực tuyến với ông Trump.

Châu Âu vượt qua Mỹ về tổng viện trợ quân sự cho Ukraine

Châu Âu đã vượt Mỹ về tổng số lượng viện trợ vũ khí cho Ukraine ảnh: reuters

Cũng trong ngày 12.8, Viện Kiel về Kinh tế thế giới (trụ sở ở Đức) công bố báo cáo mới cho thấy châu Âu tiếp tục tăng viện trợ quân sự cho Ukraine trong tháng 5 và 6, trái ngược với xu hướng của Mỹ đã chững lại sau khi Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng.

Từ tháng 2. 2022 đến cuối tháng 6 năm nay, các nước châu Âu, bao gồm Anh, đã viện trợ hoặc cam kết viện trợ tổng cộng 80,5 tỉ euro (tương đương 93,7 tỉ USD) cho Ukraine, so với 64,6 tỉ euro đến từ Mỹ.

Số liệu của Viện Kiel cũng ghi nhận viện trợ quân sự từ châu Âu lần đầu vượt qua Mỹ kể từ tháng 6.2022.

"Một phần đáng kể vũ khí viện trợ đã không còn lấy từ kho dự trữ, mà được mua trực tiếp từ các nhà thầu quốc phòng", AFP dẫn báo cáo.

"Điều này đồng nghĩa châu Âu hiện đã vượt Mỹ về tổng giá trị viện trợ quân sự có nguồn gốc từ ngành công nghiệp quốc phòng kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra", theo báo cáo.