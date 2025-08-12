Nga phá phòng tuyến trên đà tiến về Pokrovsk, Ukraine đưa quân tinh nhuệ chi viện

Các nhà phân tích quân sự ngày 11.8 cho hay Nga đã xuyên phá một khu vực nhỏ nhưng quan trọng trên tiền tuyến tại tỉnh Donetsk, tạo vị thế cho việc bao vây thành phố Pokrovsk.

Nhóm tình báo nguồn mở Ukraine DeepState ngày 11.8 đăng bài viết cho rằng tình hình gần khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông đang khá hỗn loạn khi quân Nga tìm thấy những lỗ hổng trong hàng phòng ngự và đang xâm nhập sâu, theo báo The Moscow Times.

Thành viên lực lượng cảnh sát Ukraine kiểm tra tại Pokrovsk hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cho hay quân Nga đang tận dụng lợi thế quân số để tiến lên thành từng nhóm nhỏ trong khi Ukraine đã tăng cường lực lượng để tìm kiếm và ngăn chặn các nhóm phá hoại.

Các nhà phân tích cho biết Nga đã kiểm soát được ít nhất 9 khu định cư gần thành phố Dobropillia, cách Pokrovsk khoảng 22 km về phía bắc và đang tiến lên từ 3 hướng, bắc, đông và nam nhằm kéo dãn hàng phòng ngự của Ukraine.

Bản đồ do DeepState công bố cho thấy mũi đột phá của Nga gần Pokrovsk

Một số nhà phân tích gợi ý bước tiến của Nga có thể dẫn đến đột phá lớn. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) đánh giá còn sớm để gọi đây là bước tiến quan trọng về chiến lược.

Theo ISW, Nga từng có những động thái tương tự trước khi kiểm soát Avdiivka vào tháng 4.2024 và những ngày tới sẽ rất quan trọng cho năng lực của Ukraine trong việc ngăn chặn bước tiến của Nga tại phía bắc và tây bắc Pokrovsk.

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Ukraine bắn về phía lực lượng Nga gần Pokrovsk ngày 5.8 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent ngày 12.8 dẫn thông báo của Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết lực lượng này đã vào vị trí phòng thủ tại khu vực Pokrovsk nhằm ngăn lực lượng Nga.

Quân đoàn tinh nhuệ của Ukraine cho biết đã đến khu vực từ nhiều ngày trước, miêu tả tình hình tại đây là phức tạp và biến động. Quân đoàn Azov số 1 được thành lập vào năm nay, lấy tên của Lữ đoàn Azov từng tham gia chiến sự từ năm 2014 và tham gia bảo vệ Mariupol vào năm 2022.

Nga tạo gọng kìm, pháo đài Pokrovsk của Ukraine trong thế nguy

Quân Nga được cho là đã tiến tới cao tốc Dobropillia-Kramatorsk, chọc thủng lớp phòng thủ của Ukraine và chiếm các vị trí tại những khu định cư lân cận nhằm hỗ trợ chiến dịch tiến công.

Pokrovsk sở hữu vị trí chiến lược, là nút giao thông và hậu cần then chốt kết nối thành phố Donetsk và Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk với tỉnh Dnipropetrovsk. Pokrovsk là nơi có mỏ than cốc quan trọng cho ngành sản xuất thép của Ukraine.