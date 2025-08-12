Chiến sự Ukraine ngày 1.265: UAV Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 11.8 cho biết máy bay không người lái (UAV) của đơn vị này đã đánh trúng nhà máy Arzamas của Nga ở tỉnh Novgorod. Nhà máy này là nơi sản xuất phụ tùng cho tên lửa Kh-32 và Kh-101 của Nga.

Ukrainska Pravda cho hay ít nhất 4 UAV đã đánh trúng nhà máy Arzamas. Lực lượng Ukraine cho biết sẽ tiếp tục tấn công các nhà máy phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Hình ảnh được cho là khói bốc lên từ vụ tấn công bằng UAV Ukraine vào nhà máy Arzamas của Nga ngày 11.8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UKRAINSKA PRAVDA

Ngoài ra, Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 11.8 tuyên bố sử dụng UAV tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Komi thuộc Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 2.000 km. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một bể chứa tại nhà máy bị thủng. HUR nói cuộc tấn công đã gây tràn dầu và làm hỏng thiết bị xử lý khí đốt.

Trong khi đó, Reuters ngày 11.8 đưa tin đợt không kích bằng UAV Ukraine nhằm vào tỉnh Tula và Nizhny của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga thông tin đã đánh chặn tổng cộng 59 UAV Ukraine trong tối ngày 10, rạng sáng 11.8.

Quân đội Nga ngày 11.8 cũng tuyên bố kiểm soát thêm khu định cư Fedorivka ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, một khu vực gần với mục tiêu chiến lược mà Moscow muốn kiểm soát là thành phố Pokrovsk, theo TASS.

Phía Nga đầu ngày 11.8 cũng nêu thêm Ukraine đã tổn thất hơn 1.300 binh sĩ trong 24 giờ, trong khi Kyiv tuyên bố đã hạ khoảng 1.000 binh sĩ Nga cùng khoảng thời gian trên.

Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và các mục tiêu dân sự.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại một địa điểm bị Nga không kích ở tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine ngày 10.8 ẢNH: AFP

Giao tranh tiếp diễn trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau vào ngày 15.8 để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo AFP, ông Trump và ông Putin có thể tìm một thỏa thuận buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.8 cảnh báo rằng việc nhượng bộ sẽ không khiến Nga ngừng tấn công.

EU họp khẩn trước thềm thượng đỉnh Trump - Putin

Liên minh châu Âu (EU) ngày 11.8 đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến giữa ngoại trưởng các nước thành viên, nhằm bàn phương án tiếp theo trong bối cảnh Tổng thống Trump và Tổng thống Putin gặp nhau. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng tham gia cuộc họp.

Trước đó, nhiều lãnh đạo EU nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào giữa Washington và Moscow cũng cần có sự tham gia của Ukraine và EU, vì đây còn là vấn đề an ninh của Ukraine và châu Âu nói chung. Lãnh đạo EU cũng có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Politico ngày 11.8.

AFP cho hay Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với lãnh đạo các nước châu Âu, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Tổng thống Zelensky tăng ngân sách cho quân nhân chiến đấu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11.8 ký lệnh tăng ngân sách cho các đơn vị chiến đấu. Cụ thể, với mỗi tiểu đoàn tham gia các hoạt động chiến đấu, lữ đoàn phụ trách sẽ nhận được 7 triệu hryvnia (khoảng 167.000 USD).



"Tôi đã ra chỉ thị tăng đáng kể ngân sách cho các đơn vị chiến đấu và thực hiện theo cách công bằng, để các lữ đoàn thực sự có được năng lực tốt hơn", ông Zelensky viết trên mạng xã hội ngày 11.8.

Tổng thống Ukraine cho biết hiện đã có quyết định rõ ràng cho phép các lữ đoàn chiến đấu mua xe bán tải, xe địa hình và các thiết bị tương tự bằng nguồn tài trợ trực tiếp. Chi phí được bổ sung dự kiến giúp các đơn vị ở tiền tuyến Ukraine mua sắm phương tiện và vũ khí phục vụ chiến đấu.

Binh sĩ Ukraine đánh chặn UAV Nga ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 10.8 ẢNH: AP

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các đơn vị Ukraine ở mặt trận tiền tuyến phía đông tiết lộ tình hình hiện nay không có dấu hiệu cho thấy giao tranh sớm kết thúc, trong khi các nỗ lực ngoại giao đến nay chưa mang nhiều kết quả thực chất, theo AP ngày 11.8.

"Ít nhất phải dừng giao tranh thì khi đó mới có dấu hiệu của việc đạt thỏa thuận. Hiện tại thì điều đó không xảy ra. Trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra thì lực lượng Nga vẫn tiếp tục củng cố lực lượng và vị trí của họ ở tiền tuyến", binh sĩ Dmytro Loviniukov thuộc Lữ đoàn 148 của Ukraine nói với AP.